Белла Торн продемонструвала фігуру в бікіні Hello Kitty (фото)

Белла Торн, як і багато зірок, зараз проводить час на популярному музичному фестивалі Coachella.

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25-річна американська акторка та модель Белла Торн поділилася у своєму Instagram-акаунті серією сексуальних фотографій у купальнику.

На знімках зірка продемонструвала свою фігуру в крихітному в'язаному гачком бікіні Hello Kitty з 3D-аплікаціями вартістю 325 доларів. Чашечки купальника були у вигляді мультиплікаційного персонажа, а плавки-стринги в червоно-рожеву шахову клітинку. Своє каштанове волосся колишня зірка Disney залишила розпущеним, а різні кільця та браслети доповнили яскравий образ Белли.

"Розплавляюся. Чи маю я одягти це на фестиваль сьогодні??" — написала Торн у публікації, маючи на увазі фестиваль музики та мистецтв Coachella Valley 2023.

Шанувальники схвалили вибір зірки та написали багато компліментів у коментарях.

Нагадаємо, Белла Торн святкувала День святого Валентина зі своїм новим бойфрендом. Її новий роман із кінопродюсером Марком Еммсом почався через три місяці після того, як вона розірвала заручини з Бенджаміном Масколо. Чутки про їхній роман ходили вже деякий час після їхньої відпустки на Міконосі, де їх помітили за поцілунками.

Також Фокус писав про заручини Белли Торн із Бенджаміном Масколо у квітні 2021 року.