Хейли Бибер утешала Джастина в VIP-зоне на фестивале Coachella (видео)

Джастин Бибер вызвал беспокойство фанатов после вирусного видео, на котором Хейли утешает его на фестивале Coachella.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер вместе с супругом, 29-летним канадским певцом Джастином Бибером посетили фестиваль музыки и искусств Coachella Valley 2023. Звездную пару заметили, когда Хейли массировала спину Джастина. Об этом пишет PageSix.

На кадрах видно, что певец перевалился через баррикаду во время выступления Кида Лароя. Видео, ставшее вирусным, также показало, как Джастин натягивает на лицо толстовку с капюшоном, а Хейли наслаждается музыкой и параллельно утешает возлюбленного. Возможно, он плохо себя чувствовал.

Хейли выглядела непринужденно в белом укороченном топе и джинсах большого размера. Она дополнила образ солнцезащитными очками, черной кепкой, массивными серьгами и цепочкой на теле.

Поклонники пары прокомментировали вирусное видео, поделившись своими переживаниями за поп-звезду.

"У него болит живот", — предположил кто-то, а другой написал, что его тревожное расстройство могло быть причиной такого поведения.

Другие похвалили Хейли за то, что она пыталась помочь Джастину чувствовать себя лучше.

"Я действительно обожаю их отношения, они такие нежные и любящие, особенно Хейли. Они определенно благословлены", — написал один из фанатов.

Напомним, Хейли Бибер снова подверглась критике со стороны фанатов Селены Гомес из-за запуска собственного шоу.

Также Фокус писал, что Джастин Бибер подарил себе на день рождения уникальный спорткар Porsche.