Хейлі Бібер втішала Джастіна у VIP-зоні на фестивалі Coachella (відео)

Джастін Бібер викликав занепокоєння фанатів після вірусного відео, на якому Хейлі втішає його на фестивалі Coachella.

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26-річна американська модель Хейлі Бібер разом із чоловіком, 29-річним канадським співаком Джастіном Бібером відвідали фестиваль музики та мистецтв Coachella Valley 2023. Зоряну пару помітили, коли Хейлі масажувала спину Джастіна. Про це пише PageSix.

На кадрах видно, що співак перевалився через барикаду під час виступу Кіда Лароя. Відео, що стало вірусним, також показало, як Джастін натягує на обличчя толстовку з капюшоном, а Хейлі насолоджується музикою та паралельно втішає коханого. Можливо, він погано почувався.

Хейлі виглядала невимушено в білому вкороченому топі та джинсах великого розміру. Вона доповнила образ сонцезахисними окулярами, чорною кепкою, масивними сережками та ланцюжком на тілі.

Шанувальники пари прокоментували вірусне відео, поділившись своїми переживаннями за поп-зірку.

"У нього болить живіт", — припустив хтось, а інший написав, що його тривожний розлад міг бути причиною такої поведінки.

Інші похвалили Хейлі за те, що вона намагалася допомогти Джастіну почуватися краще.

"Я дійсно люблю їхні стосунки, вони такі ніжні і люблячі, особливо Хейлі. Вони безперечно благословенні", — написав один із фанатів.

Нагадаємо, Хейлі Бібер знову зазнала критики з боку фанатів Селени Гомес через запуск власного шоу.

Також Фокус писав, що Джастін Бібер подарував собі на день народження унікальний спорткар Porsche.