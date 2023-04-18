Дженнифер Лопес примерила роскошный синий ансамбль

Актриса выбрала total-look яркого цвета.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес активно занята продвижением своего нового фильма "Мать", где сыграла главную роль. Премьера картины запланирована 12 мая на Netflix. Знаменитость активно посещает шоу, где рассказывает о предстоящей картине, а также участвует в фотосессиях, где предстает в роли женщины, готовой на все ради спасения своего ребенка. Так, Дженнифер опубликовала несколько снимков в роскошном синем ансамбле на своих страницах в соцсетях. На Джей Ло – синее плиссированное полупрозрачное платье, синие атласные сапоги на шпильке с отделкой из той же ткани, из которой сшито платье.

Образ Дженнифер дополнила массивными украшениями из белого золота, а с помощью макияжа визажисты подчеркнули черты ее лица. Над маникюром работал известный нейл-мастер Том Бачик, услугами которого Лопес пользуется уже много лет. В этот раз он выбрал самый классический вариант – чистые ногти с аккуратным подпиливанием и покрытием прозрачной базой.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Jennifer Lopez/Facebook

На снимках актриса и певица выглядит уверенной в себе женщиной, готовой к решительным действиям.

Что касается фильма "Мать", то в нем Лопес играет бывшую наемную убийцу, которая вынуждена скрываться от тех, кто хочет ее ликвидировать. Ей пришлось отдать дочь на воспитание сразу после ее рождения и скрываться в лесной хижине на Аляске. Но ее дочь похищают, так что ей снова приходится брать в руки оружие. Судя по трейлеру, героине Лопес удается спасти дочь, но теперь она должна научить ее выживать в жестоком мире, чтобы девочка снова не стала жертвой похитителей.

"Я убийца, но также я мать. И я умру, защищая ее", — заявляет героиня Лопес в трейлере.

Для Лопес подобная роль – новый опыт, поскольку раньше она играла только в мелодрамах. Для съемок ей пришлось очень серьезно попотеть в спортзале, чтобы привести и без того прекрасную фигуру в наилучший вид.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес снялась в рекламном кампейне Coach ко Дню матери.