Дженніфер Лопес приміряла розкішний синій ансамбль

Акторка обрала total-look яскравого кольору.

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53-річна американська співачка та актриса Дженніфер Лопес активно зайнята просуванням свого нового фільму "Матір", де зіграла головну роль. Прем'єра картини запланована 12 травня на Netflix. Знаменитість активно відвідує шоу, де розповідає про майбутню стрічку, а також бере участь у фотосесіях, де постає в ролі жінки, яка готова на все заради порятунку своєї дитини. Так, Дженніфер опублікувала кілька знімків у розкішному синьому ансамблі на своїх сторінках у соцмережах. На Джей Ло — синя плісирована напівпрозора сукня, сині атласні чоботи на шпильці з обробкою з тієї ж тканини, з якої пошита сукня.

Образ Дженніфер доповнила масивними прикрасами із білого золота, а за допомогою макіяжу візажисти зробили акцент на рисах її обличчя. Над манікюром працював відомий нейл-майстер Том Бачик, послугами якого Лопес користується багато років. Цього разу він обрав найкласичніший варіант – чисті нігті з акуратним підпилюванням та покриттям прозорою базою.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Jennifer Lopez/Facebook

На знімках актриса та співачка виглядає впевненою у собі жінкою, готовою до рішучих дій.

Щодо фільму "Матір", то в ньому Лопес грає колишню найману вбивцю, яка змушена ховатися від тих, хто хоче її ліквідувати. Їй довелося віддати доньку на виховання одразу після її народження та ховатися у лісовій хатині на Алясці. Але її дочку викрадають, тож їй знову потрібно брати до рук зброю. Судячи з трейлера, героїні Лопес вдається врятувати доньку, але тепер вона має навчити її виживати у жорстокому світі, щоб дівчинка знову не стала жертвою викрадачів.

"Я вбивця, але також я мати. І я помру, захищаючи її", – заявляє героїня Лопес у трейлері.

Для Лопес подібна роль – новий досвід, оскільки раніше вона грала лише у мелодрамах. Для зйомок їй довелося дуже серйозно попітніти в спортзалі, щоб привести і так прекрасну фігуру в найкращий вигляд.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес знялася у рекламному кампейні Coach до Дня матері.