"Владелец" культовой южнокорейской группы BTS купил роскошный особняк в Лос-Анджелесе

Пан Си Хек – один из богатейших жителей Южной Кореи и очень удачливый продюсер.

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Все знают K-pop группу BTS, однако не все знают, кто эту группу создал и теперь получает миллионы. Пан Си Хек начинал, как композитор и автор песен, а теперь обладает состоянием в 2,4 миллиарда долларов. И совсем недавно он приобрел дом под стать своему статусу – роскошный особняк в Лос-Анджелесе, который ранее принадлежал артисту Тревору Ноа. Об этом пишет Dirt.

Пан Си Хек выложил за имение в Бель-Эйр более 26 миллионов долларов. Дом для себя спроектировал и построил известный архитектор Марк Риос. В 2020 году Риос и его супруг Гай Ринглер продали дом за 27,5 миллиона долларов Тревору Ноа, но он прожил в нем только год, прежде, чем продать недвижимость южнокорейскому музыкальному магнату себе в убыток.

Расположенный на вершине крутого хребта, дом скрыт от посторонних глаз высокими живыми изгородями и огороженной автостоянкой для 10 автомобилей. Также есть отдельный закрытый вход для персонала, шесть спален и девять ванных комнат.

Дом славится своим минималистичным дизайном и стеклянными стенами от пола до потолка. Деревянные полы были привезены из Германии, а на лужайке у дома имеется кухня и место для пикника у костра. Также тут есть пейзажный бассейн и спа-салон в японском стиле с сауной.

В новой резиденции Пан Си Хека даже есть шикарная терраса на крыше, с которой удобно наблюдать за звездами.

Поразительно, но Пан Си Хек, будучи миллиардером, не слишком часто появляется на публике и многие фанаты BTS даже не знают, как выглядит человек, стоящий за успехом этой музыкальной группы.

50-летний Пан начал свою карьеру как автор текстов и композитор. В 2005 году он основал Big Hit Entertainment, которая позже представила миру сенсацию K-pop BTS и сделала его легендой. В 2020 году издание Variety назвало его одним из 500 самых влиятельных бизнес-лидеров в мировой медиа-индустрии.

Пан Си Хек и BTS

В 2021 году Big Hit, теперь известная как HYBE, заключила сделку на 1 миллиард долларов по приобретению Ithaca Holdings, возглавляемой Scooter Braun. А в последние годы Пан все больше времени проводил в США, как сообщается, чтобы помочь своей компании в расширении бизнеса. По данным Forbes, его состояние составляет 2,4 миллиарда долларов.

Напомним, ранее стало известно, что Чон Джонгук из группы BTS недавно стал амбассадором модного бренда Calvin Klein перед тем, как уйти в армию.