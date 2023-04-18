"Власник" культової південнокорейської групи BTS купив розкішний особняк у Лос-Анджелесі

Бан Шихьок – один із найбагатших жителів Південної Кореї та дуже щасливий продюсер.

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Усі знають K-pop групу BTS, проте не всі знають, хто цю групу створив і тепер отримує мільйони. Бан Шихьок починав, як композитор і автор пісень, а тепер має статки у 2,4 мільярда доларів. І зовсім недавно він придбав будинок під статусом свого статусу — розкішний особняк в Лос-Анджелесі, який раніше належав артисту Тревору Ноа. Про це пише Dirt.

Бан Шихьок виклав за маєток у Бель-Ейр понад 26 мільйонів доларів. Будинок для себе спроєктував та збудував відомий архітектор Марк Ріос. У 2020 році Ріос і його чоловік Гай Рінглер продали будинок за 27,5 мільйона доларів Тревору Ноа, але він прожив у ньому лише рік, перш ніж продати нерухомість південнокорейському музичному магнату собі на збиток.

Розташований на вершині крутого хребта, будинок прихований від сторонніх очей високими живоплотом та обгородженою автостоянкою для 10 автомобілів. Також є окремий вхід для персоналу, шість спалень і дев'ять ванних кімнат.

Будинок славиться своїм мінімалістичним дизайном та скляними стінами від підлоги до стелі. Дерев'яні підлоги були привезені з Німеччини, а на галявині біля будинку є кухня та місце для пікніка біля вогнища. Також тут є басейн і спа-салон в японському стилі з сауною.

У новій резиденції Бан Шихьока є навіть шикарна тераса на даху, з якої зручно спостерігати за зірками.

Навдивовижу, але Бан Шихьок, який є мільярдером, не надто часто з'являється на публіці та багато фанати BTS навіть не знають, як виглядає людина, яка стоїть за успіхом цього музичного гурту.

50-річний Бан розпочав свою кар'єру як автор текстів та композитор. У 2005 році він заснував Big Hit Entertainment, яка пізніше представила світ сенсацію K-pop BTS і зробила його легендою. У 2020 році видання Variety назвало його одним із 500 найвпливовіших бізнес-лідерів у світовій медіаіндустрії.

Бан Шихьок та BTS

У 2021 році Big Hit, тепер відома як HYBE, уклала угоду на 1 мільярд доларів з придбання Ithaca Holdings, яку очолює Scooter Braun. А останніми роками Бан все більше часу проводив у США, як повідомляється, щоб допомогти своїй компанії у розширенні бізнесу. За даними Forbes, його статки становлять 2,4 мільярда доларів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Чон Чонґук із групи BTS нещодавно став амбасадором модного бренду Calvin Klein перед тим, як піти до армії.