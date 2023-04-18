Бритни Спирс подтвердила свою одержимость принцессой Дианой (видео)

Артистка держит в своем доме портрет усопшей королевской персоны.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс на протяжении многих лет демонстрировала свое восхищение покойной принцессой Дианой, а сообщения поклонников о ее одержимости были разоблачены в последнем видео артистки в Instagram.

В воскресенье певица "Toxic" опубликовала очередную странную серию роликов, на которых танцует дома перед портретом Дианы в рамке.

Многие сравнивали королевскую семью с Бритни из-за их проблем в глазах общественности. Фанаты также считают, что певица чувствует связь с умершей в 1997 году британской королевской персоной.

Бритни танцевала в Instagram в розовом мини-платье, солнцезащитных очках и белых ботинках.

Она подписала видео: "Красавица в розовом… сегодня".

Многие пользователи соцсетей поспешили прокомментировать известный портрет.

Бритни Спирс

"Тот факт, что у Бритни Спирс есть портрет принцессы Дианы в ее доме, Икона", "То, что Бритни Спирс является поклонницей принцессы Дианы, это так реально с ее стороны", "Мне нравится этот цвет на @BritneySpears, и я увидел принцессу Диану на ее стене, это только что сделало мой вечер!" — пишут фолловеры артистки в соцсети.

Напомним, Бритни Спирс опровергла слухи о разводе с Сэмом Асгари.

Также Фокус писал о будущих скандальных мемуарах Бритни Спирс.