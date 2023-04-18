Брітні Спірс підтвердила свою одержимість принцесою Діаною (відео)

Артистка тримає у своєму домі портрет покійної королівської персони.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс протягом багатьох років демонструвала своє захоплення покійною принцесою Діаною, а повідомлення шанувальників про її одержимість були викриті в останньому відео артистки в Instagram.

У неділю співачка "Toxic" опублікувала чергову дивну серію роликів, на яких вона танцює вдома перед портретом Діани в рамці.

Багато хто порівнював королівську родину з Брітні через їхні проблеми в очах громадськості. Фанати також вважають, що співачка відчуває зв’язок із британською королівською персоною, яка померла в 1997 році.

Брітні танцювала в Instagram у рожевій мінісукні, сонцезахисних окулярах і білих черевиках.

Вона підписала відео: "Красуня в рожевому… сьогодні".

Багато користувачів соцмереж поспішили прокоментувати відомий портрет.

Брітні Спірс

"Той факт, що у Брітні Спірс є портрет принцеси Діани в її будинку, Ікона", "Те, що Брітні Спірс є прихильницею принцеси Діани, це так реально з її боку", "Мені подобається цей колір на @BritneySpears, і я побачив принцесу Діану на її стіні, це щойно зробило мій вечір!" — пишуть фоловери артистки в соцмережі.

Нагадаємо, Брітні Спірс спростувала чутки про розлучення із Семом Асгарі.

Також Фокус писав про майбутні скандальні мемуари Брітні Спірс.