Королевский эксперт рассказал о ссорах между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

Брак принца Уэльского сильно отличается от того, что фанаты видят на публике.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон хоть на публике и выглядят идеальной парой, но ничто человеческое им не чуждо. И, как сообщают королевские эксперты, они часто ссорятся, но только за закрытыми дверями. Об этом пишет SheKnows.

Кейт Миддлтон и принц Уильям всегда умели сохранять хладнокровие на публике. Они всегда выступают одним фронтом, однако Том Куинн, автор книги "Позолоченная юность: интимная история взросления в королевской семье", говорит, что за закрытыми дверями любимая пара британской королевской семьи ведет себя не настолько сдержанно.

Куинн говорит брак Кейт Миддлтон и принца Уильяма не идеален. Они оба обладают сильными характерами, так что иногда у них происходят шумные ссоры.

"Те, кто работал в Кенсингтонском дворце, рассказали мне, что у них действительно бывают ссоры. Это не идеальный брак. У них потрясающие ссоры", — но беспокоится о том, что Кейт и Уильям разведутся – не стоит. Ведь это повседневные разногласия, через которые проходят все нормальные пары.

"Там, где некоторые пары ссорятся и бросают друг в друга тяжелые вазы, Уильям и Кейт бросают друг в друга подушки. Они всегда все контролируют", — говорит Куинн.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Он считает, что из Кейт Миддлтон и принца Уильяма получилась отличная команда, потому что они в совершенстве следовали философии покойной королевы Елизаветы II: "Никогда не жалуйся, никогда не объясняй". Они точно знают, чего ожидают от них как от будущих короля и королевы Англии.

"Они очень редко жалуются, а если и жалуются, то всегда осмотрительно", — отметил Куинн.

Куинн также считает, что Кейт и Уильяма меньше анализируют журналисты, потому что они держат свое мнение о дворце при себе. Но разногласия Кейт и Уильяма за кулисами их дворцовой жизни делают их более привлекательными как пару, потому что жизнь не всегда может быть идеальной.

Ранее стало известно, какие прозвища Кейт Миддлтон и принц Уильям дали друг другу. Один из сотрудников дворца на условиях анонимности рассказал, что прозвище Кейт для Уильяма — "детка", а любимое прозвище Уильяма для Кейт — "герцогиня Дулиттл". Это отсылка к произведению Бернарда Шоу "Пигмалион", где главная героиня Элиза Дулиттл прошла путь от простой цветочницы до дамы из высшего общества.