Королівський експерт розповів про сварки між принцом Вільямом та Кейт Міддлтон

Шлюб принца Уельського дуже відрізняється від того, що фанати бачать на публіці.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон хоч на публіці виглядають ідеальною парою, але ніщо людське їм не чуже. І, як повідомляють королівські експерти, вони часто сваряться, але лише за зачиненими дверима. Про це пише SheKnows.

Кейт Міддлтон та принц Вільям завжди вміли зберігати холоднокровність на публіці. Вони завжди виступають одним фронтом, проте Том Куїнн, автор книги "Позолочена юність: інтимна історія дорослішання в королівській родині", каже, що за зачиненими дверима улюблена пара британської королівської родини поводиться не настільки стримано.

Куїнн говорить шлюб Кейт Міддлтон і принца Вільяма не ідеальний. Вони обидва мають сильні характери, так що іноді у них відбуваються галасливі сварки.

"Ті, хто працював у Кенсінгтонському палаці, розповіли мені, що у них справді бувають сварки. Це не ідеальний шлюб. У них приголомшливі сварки", — але турбуватись про те, що Кейт та Вільям розлучаться – не варто. Адже це повсякденні розбіжності, якими проходять усі нормальні пари.

"Там, де деякі пари сваряться і кидають одна в одну важкі вази, Вільям і Кейт кидають один в одного подушки. Вони завжди все контролюють", — говорить Куїнн.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Він вважає, що з Кейт Міддлтон і принца Вільяма вийшла чудова команда, тому що вони досконало дотримувалися філософії покійної королеви Єлизавети II: "Ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй". Вони точно знають, чого очікують від них як від майбутніх короля та королеви Англії.

"Вони дуже рідко скаржаться, а якщо і скаржаться, то завжди обачно", — зазначив Куїнн.

Куінн також вважає, що Кейт і Вільяма менше аналізують журналісти, тому що вони тримають свою думку про палац при собі. Але розбіжності Кейт і Вільяма за лаштунками їхнього офіційного життя роблять їх привабливішими як пару, тому що життя не завжди може бути ідеальним.

Раніше стало відомо, які прізвиська Кейт Міддлтон та принц Вільям дали один одному. Один зі співробітників палацу на умовах анонімності розповів, що прізвисько Кейт для Вільяма – "крихітка", а улюблене прізвисько Вільяма для Кейт – "герцогиня Дуліттл". Це посилання до твору Бернарда Шоу "Пігмаліон", де головна героїня Еліза Дулітл пройшла шлях від простої квіткарки до жінки з вищого суспільства.