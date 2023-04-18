Самый красивый преступник США написал книгу и снимается в Голливуде

Модельная карьера Джереми Микса переросла в нечто большее, чем просто съемки для журналов и дефилирование по подиуму.

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39-летний Джереми Рэй Микс, американская фотомодель и актер, который прошел путь от члена уличной банды Crips и тюрьмы до всемирной славы и звания самого красивого преступника США, написал книгу мемуаров, а также снялся в рождественском фильме, пишет TMZ, журналисты которого пообщались со знаменитостью в аэропорту Лос-Анджелеса.

Книга "Образцовый гражданин", которая выйдет 10 октября, повествует о его стремительном восхождении от бедности к невероятной популярности. В ней будет рассказано о его преступной деятельности до ареста в 2014 году, а также о фотоснимке, который положил начало модельной и актерской карьере Джереми и привел к тому, что он начал встречаться с наследницей империи Topshop Хлоей Грин.

Джереми Микс и Хлоя Грин

По словам Микса, видеть подробности своей жизни на страницах книги – это сюрреалистично. Он надеется когда-нибудь адаптировать книгу для телесериала, но не для фильма. Мужчина добавил, что невозможно сократить свою жизнь до пары часов или меньше.

Джереми родился 7 февраля 1984 года в городе Такома, штат Вашингтон. 18 июня 2014 года он и трое других мужчин были арестованы в Стоктоне, штат Калифорния, в рамках межведомственной правоохранительной миссии, получившей название "Операция "Прекращение огня". Микс отрицал обвинения в совершении преступления, связанного с оружием, хотя на тот момент Джереми уже 10 лет фигурировал в полицейских досье как член местной банды налетчиков и грабителей.

Фотографии преступника и его подельников были размещены в тот же день на странице полицейского управления Стоктона в Facebook. В течение 24 часов снимок Микса набрал более 15 000 лайков и 3700 комментариев, в основном касающихся его внешности.

Представитель полиции Стоктона Джо Сильва сказал, что фотография привлекла больше внимания, чем любой другой снимок, с тех пор как они запустили страницу в Facebook в 2012 году.

В 2015 году он был приговорен к 27 месяцам заключения, однако за примерное поведение его выпустили на волю несколькими месяцами ранее. Это произошло в марте 2016-го.

После освобождения мужчина заявил, что его прошлое не было слишком законопослушным, но теперь он полностью исправился и о преступлениях даже не помышляет. Джереми стал сниматься для глянцевых журналов, раздавать интервью, проявлял активность в соцсетях. В июне 2016 года официально стал моделью – заключил контракт с модельным агентством White Cross Management. Он активно участвовал в модных показах и рекламных кампейнах, а также часто украшал собой обложки журналов.

У него есть сын Джереми Микс-младший, который родился в браке с Мелиссой Микс. Пара, которая была вместе с 2008 года, развелась в 2017 году, когда Джереми увлекся Хлоей Грин. В 2018 году она родила ему сына.

Джереми Микс и его сыновья

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