Найкрасивіший злочинець США написав книгу та знімається в Голлівуді

Модельна кар'єра Джеремі Мікса переросла в щось більше, ніж просто зйомки для журналів і дефілювання по подіуму.

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39-річний Джеремі Рей Мікс, американська фотомодель і актор, який пройшов шлях від члена вуличної банди Crips і в'язниці до всесвітньої слави та звання найкрасивішого злочинця США, написав книгу мемуарів, а також знявся в різдвяному фільмі, пише TMZ, журналісти якого поспілкувалися зі знаменитістю в аеропорту Лос-Анджелеса.

Книга "Зразковий громадянин", яка вийде 10 жовтня, розповідає про його стрімке сходження від бідності до неймовірної популярності. В ній буде розказано про його злочинну діяльність до арешту у 2014 році, а також про фотознімок, який започаткував модельну й акторську кар'єру Джеремі та призвів до того, що він почав зустрічатися зі спадкоємицею імперії Topshop Хлоєю Грін.

Джеремі Мікс і Хлоя Грін

За словами Мікса, бачити подробиці свого життя на сторінках книги — це сюрреалістично. Він сподівається коли-небудь адаптувати книгу для телесеріалу, але не для фільму. Чоловік додав, що неможливо скоротити своє життя до кількох годин або менше.

Джеремі народився 7 лютого 1984 року в місті Такома, штат Вашингтон. 18 червня 2014 року він і троє інших чоловіків були заарештовані в Стоктоні, штат Каліфорнія, в межах міжвідомчої правоохоронної місії, що отримала назву "Операція "Припинення вогню". Мікс заперечував звинувачення в скоєнні злочину, пов'язаного зі зброєю, хоча на той момент Джеремі 10 років фігурував у поліцейських досьє як член місцевої банди грабіжників.

Фотографії злочинця та його спільників були розміщені того ж дня на сторінці поліцейського управління Стоктона у Facebook. Протягом 24 годин знімок Мікса набрав понад 15 000 лайків і 3700 коментарів, що в основному стосувалися його зовнішності.

Представник поліції Стоктона Джо Сільва сказав, що фотографія привернула більше уваги, ніж будь-який інший знімок, відколи вони запустили сторінку у Facebook у 2012 році.

У 2015 році його засудили до 27 місяців ув'язнення, проте за зразкову поведінку чоловіка випустили на волю кількома місяцями раніше. Це сталося березні 2016-го.

Після звільнення він заявив, що його минуле не було надто законослухняним, але тепер він повністю виправився та про злочини навіть не думає. Джеремі став зніматися для глянцевих журналів, роздавати інтерв'ю, проявляв активність у соцмережах. У червні 2016 року офіційно став моделлю — уклав контракт із модельним агентством White Cross Management. Він брав активну участь у модних показах і рекламних кампейнах, а також часто прикрашав обкладинки журналів.

У нього є син Джеремі Мікс-молодший, який народився у шлюбі з Меліссою Мікс. Пара, яка була разом із 2008 року, розлучилася у 2017 році, коли Джеремі захопився Хлоєю Грін. 2018 року вона народила йому сина.

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