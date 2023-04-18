Меган Маркл "очаровала" короля Карла своим интеллектом при знакомстве

Меган Маркл произвела приятное впечатление при первой встрече на короля Карла III тем, насколько она умна.

Related video

Королевский писатель Роберт Джобсон считает, что герцогиня Сассекская "очаровала" своего теперь уже тестя "интеллектом" еще до того, как Меган и принц Гарри переехали в США и отказались от своих королевских обязанностей. Об этом пишет The Mirror.

Автор утверждает, что новый король приветствовал актрису в семье и видел в ней "глоток свежего воздуха". Однако в последние месяцы и Меган, и ее муж Гарри обвинили членов королевской семьи в противоположном в интервью и в мемуарах герцога "Запасной".

Говоря о первом представлении Меган, Роберт предположил, что Чарльз был впечатлен ее "трудовой этикой" и отношением к благотворительности. Он утверждал, что "теплота" короля по отношению к герцогине также помогала "смягчить" отношения, которые у него были с его младшим сыном.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

В своей новой книге "Наш король: Карл III: разоблачение человека и монарха" Роберт сказал: "Чарльз был очарован умом и жизнерадостностью Меган.

Кроме того, в документальном сериале Netflix о Меган и Гарри "Гарри и Меган" герцогиня Сассекская рассказала о важности тесных отношений со своим тестем, так как она изо всех сил пыталась сохранить связь со своим собственным отцом.

Напомним, Букингемский дворец объявил , что Гарри отправится домой в Лондон, чтобы посетить церемонию коронации короля Карла III в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Однако его жена Меган Маркл не присоединится к нему. К тому же, королевская семья "не заинтересована" в общении с Гарри, "кроме самых элементарных приветствий", когда он прилетит на коронацию своего отца.

Ранее Фокус писал, что королева-консорт Камилла обиделась на принца Гарри из-за его мемуаров.