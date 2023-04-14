Королевская семья "не заинтересована" в разговоре с принцем Гарри на коронации Карла

Принцу Гарри лучше быть готовым к множеству безобидных разговоров о погоде, когда он будет присутствовать на коронации своего отца в следующем месяце.

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Королевская семья "не заинтересована" в общении с Гарри, "кроме самых элементарных приветствий", когда он прилетит на коронацию своего отца. Об этом сообщает Daily Mail.

Однако кузины герцога Сассекского — принцесса Беатрис и принцесса Евгения, с которыми он остался в дружеских отношениях, могут быть единственным исключением из всей королевской семьи.

Букингемский дворец объявил в среду после нескольких недель спекуляций — и того, что таблоид назвал "трансатлантическим пинг-понгом", — что Гарри отправится домой в Лондон, чтобы посетить церемонию коронации короля Карла III в Вестминстерском аббатстве 6 мая.

Однако его жена Меган Маркл не присоединится к нему.

"Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет", — сообщил инсайдер, имея в виду двоих детей пары.

Коронация состоится в тот же день, когда Арчи исполняется 4 года.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Как выяснилось, решение было принято после того, как Гарри отправил в Букингемский дворец длинный список вопросов, в том числе о том, где он будет сидеть и какая безопасность будет обеспечена.

Считается, что Гарри остановится в последний раз во Фрогмор-коттедже, своем доме в Виндзоре, поскольку Карл попросил его и Маркл переехать. ﻿

Гарри и Меган затягивали с ответом на приглашение на коронацию, что вызвало ряд проблем для организаторов, пытающихся завершить такие детали, как расположение мест, автомобили и безопасность для VIP-персон.

Напомним, королева Елизавета II считала поведение принца Гарри и Меган Маркл "довольно сумасшедшим".

Также Фокус писал, что присутствие Меган Маркл на коронации было бы "особенно неудобным" для Кейт Миддлтон.