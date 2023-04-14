Королівська родина "не зацікавлена" у розмові з принцом Гаррі на коронації Карла

Принцуі Гаррі краще бути готовим до безлічі невинних розмов про погоду, коли він буде присутній на коронації свого батька наступного місяця.

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Королівська родина "не зацікавлена" у спілкуванні з Гаррі, "крім найпростіших привітань", коли він прилетить на коронацію свого батька. Про це повідомляє Daily Mail.

Однак кузини герцога Сассекського — принцеса Беатріс і принцеса Євгена, з якими він залишився у дружніх стосунках, можуть бути єдиним винятком із усієї королівської родини.

Букінгемський палац оголосив у середу після кількох тижнів спекуляцій — і того, що таблоїд назвав "трансатлантичним пінг-понгом", — що Гаррі вирушить додому до Лондона, щоб відвідати церемонію коронації короля Карла III у Вестмінстерському абатстві 6 травня.

Однак його дружина Меган Маркл не приєднається до нього.

"Герцогиня Сассекська залишиться в Каліфорнії з принцом Арчі та принцесою Лілібет", — повідомив інсайдер, маючи на увазі двох дітей пари.

Коронація відбудеться того ж дня, коли Арчі виповнюється 4 роки.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Як з'ясувалося, рішення було ухвалено після того, як Гаррі відправив до Букінгемського палацу довгий список питань, у тому числі про те, де він сидітиме і яка безпека буде забезпечена.

Вважається, що Гаррі зупиниться востаннє у Фрогмор-котеджі, своєму будинку у Віндзорі, оскільки Карл попросив його і Маркл переїхати .

Гаррі та Меган затягували з відповіддю на запрошення на коронацію, що викликало низку проблем для організаторів, які намагаються завершити такі деталі, як розташування місць, автомобілі та безпека для VIP-персон.

Нагадаємо, королева Єлизавета II вважала поведінку принца Гаррі і Меган Маркл "досить божевільним".

Також Фокус писав, що присутність Меган Маркл на коронації була б "особливо незручною" для Кейт Міддлтон.