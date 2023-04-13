Присутність Меган Маркл на коронації була б "особливо незручною" для Кейт Міддлтон

Відносини між дружинами принців Вільяма та Гаррі давно зіпсувалися з низки причин.

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Ні для кого не секрет, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон не пов'язують теплі стосунки і сьогоднішня новина про те, що герцогиня Сассекська не буде присутня на коронації короля Карла |||, цілком може стати довгоочікуваним полегшенням для принцеси Уельської. Про це пише Daily Mail.

Учора Букінгемський палац оголосив, що принц Гаррі буде присутній на великому дні свого батька один, а Меган залишиться в Каліфорнії з двома дітьми пари — Арчі та Лілібет.

І хоча напруга, безумовно, все ще витатиме в повітрі, відсутність Меган, як повідомляється, трохи полегшить життя старшим членам королівської родини.

"Карл буде задоволений. Решті членів сім'ї буде приємно, що Меган там не буде — для Кейт це було б особливо незручно", — зазначив королівський оглядач.

Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Ця інформація з'явилася на тлі повідомлень про те, що принцеса Уельська визнала свою прогулянку у Віндзорі з Гаррі та Меган після смерті королеви Єлизавети II " однієї з найважчих речей, які їй колись доводилося робити ".

Нагадаємо, Букінгемський палац заявив, що принц Гаррі візьме участь у коронації свого батька у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Однак його дружина Меган Маркл не приєдналася до історичної церемонії.

Також Фокус писав, що покійна королева Єлизавета II вважала поведінку герцогів Сассекських "досить божевільним".