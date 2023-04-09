Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя Померла королева Великобританії Єлизавета ІІ

Кейт Міддлтон вважає прогулянку з принцом Гаррі та Меган Маркл у Віндзорі "однією з найважчих речей"

Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі, Меган Маркл, британська королівська родина скандали, похорон королеви Єлизавети
Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі та Меган Маркл

За кілька днів до похорону королеви Єлизавети ІІ брати зі своїми дружинами обʼєдналися під час спільної появи на публіці.

Related video

Виявилося, що прогулянка Кейт Міддлтон у Віндзорі з принцом Гаррі та Меган Маркл у вересні 2022-го була "однією з найважчих речей" для принцеси, стверджує королівський автор. Про це пише Daily Mail.

Дружина принца Уельського, як повідомляється, вважає прогулянку з принцом Гаррі та Меган Маркл після смерті королеви Єлизавети ІІ "однією з найважчих речей, які їй коли-небудь доводилося робити".

10 вересня 2022 принц Вільям і Кейт Міддлтон пройшли поруч із герцогом і герцогинею Сассекськими, вітаючи доброзичливців біля Віндзорського замку, за дев’ять днів до похорону британської королеви.

Фотографії чотирьох у траурному вбранні швидко потрапили в заголовки газет, коли герцог і герцогиня Сассекські трималися за руки, щоб засвідчити свою першу появу на публіці з новими титулами після відмови від королівських обов'язків.

Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі та Меган Маркл Fullscreen
Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі та Меган Маркл
Фото: Getty

Королівський коментатор Роберт Джобсон, автор нової книги під назвою "Наш король Карл III: розкритий чоловік і монарх", стверджував, що джерела повідомили йому, що хоча четверо здавалися дружніми в той день, це було не так.

Джобсон сказав, що, згідно з джерелами, образ єдності був "ілюзією".

"Пізніше Кетрін зізналася високопоставленому члену королівської сім'ї, що, незважаючи на те, що між двома парами були такі неприємні стосунки, спільна прогулянка була однією з найважчих речей, які їй коли-небудь доводилося робити", — зазначає королівський біограф.

Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі та Меган Маркл Fullscreen
Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі та Меган Маркл
Фото: Getty Images

Прогулянка відбулася за кілька місяців до виходу скандальних мемуарів принца Гаррі "Запасний", які з’явилися на книжкових полицях у січні 2023 року.

У книзі Гаррі стверджував, що його брат одного разу фізично напав на нього і порадив не одружуватися з американською акторкою. Гаррі також стверджував, що було кілька випадків, коли Вільям і Кейт вороже ставилися до його дружини.

Нагадаємо, покійна королева Єлизавета ІІ вважала поведінку герцогів Сассекських "доволі божевільною".

Також Фокус писав про розкішний синій образ Кейт Міддлтон на Великдень 2023.