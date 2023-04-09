Кейт Міддлтон вважає прогулянку з принцом Гаррі та Меган Маркл у Віндзорі "однією з найважчих речей"

За кілька днів до похорону королеви Єлизавети ІІ брати зі своїми дружинами обʼєдналися під час спільної появи на публіці.

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Виявилося, що прогулянка Кейт Міддлтон у Віндзорі з принцом Гаррі та Меган Маркл у вересні 2022-го була "однією з найважчих речей" для принцеси, стверджує королівський автор. Про це пише Daily Mail.

Дружина принца Уельського, як повідомляється, вважає прогулянку з принцом Гаррі та Меган Маркл після смерті королеви Єлизавети ІІ "однією з найважчих речей, які їй коли-небудь доводилося робити".

10 вересня 2022 принц Вільям і Кейт Міддлтон пройшли поруч із герцогом і герцогинею Сассекськими, вітаючи доброзичливців біля Віндзорського замку, за дев’ять днів до похорону британської королеви.

Фотографії чотирьох у траурному вбранні швидко потрапили в заголовки газет, коли герцог і герцогиня Сассекські трималися за руки, щоб засвідчити свою першу появу на публіці з новими титулами після відмови від королівських обов'язків.

Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

Королівський коментатор Роберт Джобсон, автор нової книги під назвою "Наш король Карл III: розкритий чоловік і монарх", стверджував, що джерела повідомили йому, що хоча четверо здавалися дружніми в той день, це було не так.

Джобсон сказав, що, згідно з джерелами, образ єдності був "ілюзією".

"Пізніше Кетрін зізналася високопоставленому члену королівської сім'ї, що, незважаючи на те, що між двома парами були такі неприємні стосунки, спільна прогулянка була однією з найважчих речей, які їй коли-небудь доводилося робити", — зазначає королівський біограф.

Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Прогулянка відбулася за кілька місяців до виходу скандальних мемуарів принца Гаррі "Запасний", які з’явилися на книжкових полицях у січні 2023 року.

У книзі Гаррі стверджував, що його брат одного разу фізично напав на нього і порадив не одружуватися з американською акторкою. Гаррі також стверджував, що було кілька випадків, коли Вільям і Кейт вороже ставилися до його дружини.

Нагадаємо, покійна королева Єлизавета ІІ вважала поведінку герцогів Сассекських "доволі божевільною".

Також Фокус писав про розкішний синій образ Кейт Міддлтон на Великдень 2023.