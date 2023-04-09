Кейт Миддлтон считает прогулку с принцем Гарри и Меган Маркл в Виндзоре "одной из самых трудных вещей"

За несколько дней до похорон королевы Елизаветы II братья со своими супругами объединились во время совместного появления на публике.

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Оказалось, что прогулка Кейт Миддлтон в Виндзоре с принцем Гарри и Меган Маркл в сентябре 2022-го была "одной из самых трудных вещей" для принцессы, утверждает королевский автор. Об этом пишет Daily Mail.

Жена принца Уэльского, как сообщается, считает прогулку с принцем Гарри и Меган Маркл после смерти королевы Елизаветы II "одной из самых трудных вещей, которые ей когда-либо приходилось делать".

10 сентября 2022 года принц Уильям и Кейт Миддлтон прошли рядом с герцогом и герцогиней Сассекскими, приветствовав доброжелателей возле Виндзорского замка, за девять дней до похорон британской королевы.

Фотографии четырех в траурных нарядах быстро попали в заголовки газет, когда герцог и герцогиня Сассекские держались за руки, отмечая свое первое появление на публике с новыми титулами после отхода от королевских обязанностей.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Королевский комментатор Роберт Джобсон, автор новой книги под названием "Наш король Карл III: раскрыт мужчина и монарх", утверждал, что источники сообщили ему, что хотя четверо казались дружественными в тот день, это было не так.

Джобсон добавил, что, согласно источникам, образ единства был "иллюзией".

"Позже Кэтрин призналась высокопоставленному члену королевской семьи, что, несмотря на то, что между двумя парами были такие неприятные чувства, совместная прогулка была одной из самых тяжелых вещей, которые ей когда-либо приходилось делать", — отмечает королевский биограф.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Прогулка состоялась за несколько месяцев до выхода скандальных мемуаров принца Гарри "Запасной", появившихся на книжных полках в январе 2023 года.

В книге Гарри утверждал, что его брат однажды физически напал на него и посоветовал не жениться на американской актрисе. Гарри также утверждал, что было несколько случаев, когда Уильям и Кейт враждебно относились к его жене.

Напомним, покойная королева Елизавета II считала поведение герцогов Сассекских "довольно сумасшедшим".

Также Фокус писал о роскошном синем образе Кейт Миддлтон на Пасху 2023 года.