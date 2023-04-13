Присутствие Меган Маркл на коронации было бы "особенно неудобным" для Кейт Миддлтон

Отношения между женами принцев Уильяма и Гарри давно испортились по ряду причин.

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Ни для кого не секрет, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон не связывают теплые отношения и сегодняшняя новость о том, что герцогиня Сассекская не будет присутствовать на коронации короля Карла |||, вполне может стать долгожданным облегчением для принцессы Уэльской. Об этом пишет Daily Mail.

Вчера Букингемский дворец объявил, что принц Гарри будет присутствовать на большом дне своего отца один, а Меган останется в Калифорнии с двумя детьми пары — Арчи и Лилибет.

И хотя напряжение, безусловно, все еще будет витать в воздухе, отсутствие Меган, как сообщается, немного облегчит жизнь старшим членам королевской семьи.

"Карл будет доволен. Остальным членам семьи будет приятно, что Меган там не будет — для Кейт это было бы особенно неудобно", — отметил королевский обозреватель.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Эта информация появилась на фоне сообщений о том, что принцесса Уэльская сочла свою прогулку в Виндзоре с Гарри и Меган после смерти королевы Елизаветы II "одной из самых трудных вещей, которые ей когда-либо приходилось делать".

Напомним, Букингемский дворец заявил, что принц Гарри примет участие в коронации своего отца в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Однако его супруга Меган Маркл не присоединиться к исторической церемонии.

Также Фокус писал, что покойная королева Елизавета II считала поведение герцогов Сассекских "довольно сумасшедшим".