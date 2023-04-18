Меган Маркл "зачарувала" короля Карла своїм інтелектом при знайомстві

Меган Маркл справила приємне враження при першій зустрічі на короля Карла III тим, наскільки вона розумна.

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Королівський письменник Роберт Джобсон вважає, що герцогиня Сассекська "зачарувала" свого тепер уже тестя "інтелектом" ще до того, як Меган та принц Гаррі переїхали до США та відмовилися від своїх королівських обов'язків. Про це пише The Mirror.

Автор стверджує, що новий король вітав акторку в сім'ї та бачив у ній "ковток свіжого повітря". Проте в останні місяці і Меган, і її чоловік Гаррі звинуватили членів королівської родини в протилежному в інтерв'ю та мемуарах герцога "Запасний".

Говорячи про перше уявлення Меган, Роберт припустив, що Чарльз був вражений її "трудовою етикою" та ставленням до благодійності. Він стверджував, що "теплота" короля по відношенню до герцогині також допомагала "пом'якшити" стосунки, які він мав з його молодшим сином.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty

У своїй новій книзі "Наш король: Карл III: викриття людини і монарха" Роберт сказав: "Чарльз був зачарований розумом та життєрадісністю Меган".

Крім того, в документальному серіалі Netflix про Меган і Гарі "Гаррі і Меган" герцогиня Сассекська розповіла про важливість тісних відносин зі своїм тестем, оскільки вона намагалася зберегти зв'язок зі своїм власним батьком.

Нагадаємо, Букінгемський палац оголосив, що Гаррі вирушить додому до Лондона, щоб відвідати церемонію коронації короля Карла III у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Однак його дружина Меган Маркл не приєднається до нього. До того ж, королівська родина "не зацікавлена" у спілкуванні з Гаррі, "крім найпростіших привітань", коли він прилетить на коронацію свого батька.

Раніше Фокус писав, що королева-консорт Камілла образилася на принца Гаррі через його спогади.