18-летняя дочь Хайди Клум посетила фестиваль Coachella 2023

Дочь знаменитой модели была замечена в компании друзей на музыкальном фестивале.

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18-летняя модель Лени Клум поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографиями с фестиваля музыки и искусств Coachella Valley 2023.

На снимке дочь Хайди Клум изображена в черном топе от Frankie's Bikini, продемонстрировав подтянутый живот и стройные руки. Также Лени надела мешковатые штаны цвета хаки с черным поясом, камуфляжную кепку от Metalwood Studio и черные ботинки. К своему образу она добавила солнцезащитные очки, золотое колье от Maison Vir Ven стоимостью 318 долларов и подходящие браслеты от бренда.

Публикацию девушка подписала смайликом в виде зеленого сердца.

В своих InstaStories Лени поделилась фотографиями с фестиваля Coachella, где она веселилась со своими приятелями.

18-летняя дочь Хайди Клум уверенно идет по стопам своей звездной матери. Недавно девушка опубликовала в своем Instagram пикантную фотографию.

Ее откровенный снимок был опубликован после того, как Хайди Клум поделилась тем, насколько она гордится Лени, которая строит модельную карьеру, изучая параллельно дизайн интерьеров в колледже.

Также Фокус писал, что Хайди Клум помогает своей дочери Лени в модельном бизнесе.