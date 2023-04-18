18-річна дочка Гайді Клум відвідала фестиваль Coachella 2023

Дочка знаменитої моделі була помічена у компанії друзів на музичному фестивалі.

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18-річна модель Лені Клум поділилася у своєму Instagram-акаунті фотографіями з фестивалю музики та мистецтв Coachella Valley 2023.

На знімку донька Гайді Клум зображена у чорному топі від Frankie's Bikini, продемонструвавши підтягнутий живіт та стрункі руки. Також Лені одягла мішкуваті штани кольору хакі з чорним поясом, камуфляжну кепку від Metalwood Studio та чорні черевики. До свого образу вона додала сонцезахисні окуляри, золоте кольє від Maison Vir Ven вартістю 318 доларів та відповідні браслети від бренду.

Публікацію дівчина підписала смайликом у вигляді зеленого серця.

У своїх InstaStories Лені поділилася фотографіями із фестивалю Coachella, де вона веселилася зі своїми приятелями.

18-річна дочка Гайді Клум впевнено йде стопами своєї зіркової матері. Нещодавно дівчина опублікувала у своєму Instagram пікантну фотографію.

Її відвертий знімок був опублікований після того, як Гайді Клум поділилася тим, наскільки вона пишається Лені, яка будує модельну кар'єру, вивчаючи паралельно дизайн інтер'єрів у коледжі.

Також Фокус писав, що Гайді Клум допомагає своїй дочці Льоні у модельному бізнесі.