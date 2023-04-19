Зендая продемонстрировала идеальный образ для прохладной весны 2023 (фото)

Звезда экрана находится с визитом на родине своего бойфренда Тома Холланда.

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26-летняя американская актриса Зендая продемонстрировала идеальный образ для прохладной весны 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Девушка Тома Холланда вышла из переполненного кафе без охраны, несмотря на то, что она является одной из самых известных актрис в мире.

Американскую звезду видели, когда она выходила из лондонского отделения Gail's после того, как взяла кофе и пирожные, но ее внешность не вызвала реакции у собравшихся возле популярной сети кафе и пекарен.

Звезда экрана была в укороченной кожаной куртке и замшевой юбке в сочетании со стильными ботинками Louboutin, когда она выходила на улицу. Волосы знаменитости были распущены.

Отметим, что куртка возлюбленной Холланда стоит 4550 фунтов стерлингов (более 200 тысяч гривен).

Зендая находится с визитом в Великобритании, посещая лондонского бойфренда Тома Холланда, но во время ее последней прогулки "Спайдермена" не заметили возле актрисы.

Зендая

Зендая и Том Холланд официально подтвердили свои романтические отношения осенью 2021 года, а затем все чаще стали появляться вместе на публике.

Напомним, экранная мама Зендаи рассказала о романе актрисы и Тома Холланда.

Также Фокус писал о недоразумениях между Зендаей и Томом Холландом.