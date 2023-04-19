Зендея продемонструвала ідеальний образ для прохолодної весни 2023 (фото)

Зірка екрану наразі перебуває з візитом на батьківщині свого бойфренда Тома Голланда.

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26-річна американська акторка Зендея продемонструвала ідеальний образ для прохолодної весни 2023. Про це пише Daily Mail.

Дівчина Тома Голланда вийшла з переповненого кафе без охорони, попри те, що вона є однією з найбільш впізнаваних акторок у світі.

Американську зірку бачили, коли вона виходила з лондонського відділення Gail's після того, як взяла каву та тістечка, але її зовнішність не викликала реакції у тих, хто зібрався біля популярної мережі кафе та пекарень.

Зірка екрану була в укороченій шкіряній куртці та замшевій спідниці в поєднанні зі стильними черевиками Louboutin, коли вона виходила на вулицю. Волосся знаменитості було розпущене.

Зазначимо, що куртка коханої Голланда коштує 4550 фунтів стерлінгів (понад 200 тисяч гривень).

Зендея наразі перебуває з візитом у Великобританії, навідуючи лондонського бойфренда Тома Голланда, але під час її останньої прогулянки "Спайдермена" не помітили біля акторки.

Зендея

Зендея та Том Голланд офіційно підтвердили свої романтичні стосунки восени 2021, а після цього все частіше почали зʼявлятися разом на публіці.

Нагадаємо, екранна мама Зендеї розповіла про роман акторки та Тома Голланда.

Також Фокус писав про непорозуміння між Зендеєю та Томом Голландом.