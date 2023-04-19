Софи Тернер продемонстрировала трендовое бежевое пальто (фото)

Несмотря на то, что пальто из мужской коллекции, на Софи Тернер оно сидело идеально.

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Британская актриса Софи Тернер продемонстрировала трендовое пальто на весну 2023. Знаменитость сфотографировали папарацци, когда она наслаждалась шоппингом в универмаге Selfridges в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

27-летняя звезда сериала "Игра престолов" надела светло-коричневое пальто оверсайз от Maison Margiela с контрастным воротником, которое она сочетала с темным джемпером, серыми спортивными штанами клеш и серо-синими кроссовками. Актриса оставила свои каштановые волосы распущенными и была без макияжа. Солнцезащитные очки и черная сумка завершили образ Тернер.

Напомним, недавно Софи Тернер пришла поддержать мужа Джо Джонаса — его поп-группа Jonas Brothers получила знаковую награду — звезду на Аллее славы в Голливуде. Для важного дня Софи выбрала ярко-красный лук от польского бренда Magda Butrym, в котором сочетала лосины и укороченный жакет, который украшали спереди огромные цветы.

Также Фокус писал, что Софи Тернер опубликовала архивные фотографии времен своей беременности, что является большой редкостью, потому что они с Джо Джонасом не афишируют свою личную жизнь и не выкладывают снимки своих детей в социальных сетях.