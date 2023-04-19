Софі Тернер продемонструвала трендове бежеве пальто (фото)

Незважаючи на те, що пальто із чоловічої колекції, на Софі Тернер воно сиділо ідеально.

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Британська акторка Софі Тернер продемонструвала трендове пальто на весну 2023 року. Знаменитість сфотографували папараці, коли вона насолоджувалася шопінгом в універмазі Selfridges в Лондоні. Про це пише Daily Mail.

27-річна зірка серіалу "Гра престолів" одягла світло-коричневе пальто оверсайз від Maison Margiela з контрастним коміром, яке вона поєднувала з темним джемпером, сірими спортивними штанами клеш та сіро-синіми кросівками. Акторка залишила своє каштанове волосся розпущеним і була без макіяжу. Сонцезахисні окуляри та чорна сумка завершили образ Тернер.

Нагадаємо, нещодавно Софі Тернер прийшла підтримати чоловіка Джо Джонаса — його поп-гурт Jonas Brothers отримав знакову нагороду — зірку на Алеї слави у Голлівуді. Для важливого дня Софі обрала яскраво-червоний лук від польського бренду Magda Butrym, в якому поєднувала лосини та вкорочений жакет, який прикрашали величезні квіти.

Також Фокус писав, що Софі Тернер опублікувала архівні фотографії часів своєї вагітності, що є великою рідкістю, тому що вони з Джо Джонасом не афішують своє особисте життя та не викладають знімки своїх дітей у соціальних мережах.