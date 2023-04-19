Жена солиста Imagine Dragons подала на развод после 12 лет брака

По слухам, артист уже встречается с актрисой Минкой Келли.

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Несмотря на все надежды поклонников группы Imagine Dragons и фанатов ее фронтмена Дэна Рейнольдса, последний все же разводится со своей женой Эйжей Волкман, родившей ему за 12 лет брака четырех детей, сообщает TMZ. 18 апреля женщина подала документы в суд.

О расставании певец сообщил еще в сентябре прошлого года.

"Мне грустно сообщать, что после многих прекрасных лет, проведенных вместе, мы с Эйжей расстались. Быть хорошими родителями для наших детей – наш приоритет номер один. Спасибо, что всегда поддерживали нас с любовью и заботой все эти годы", – написал Рейнольдс в посте, который потом удалил.

У пары, поженившейся в 2011 году, четверо детей: – 10-летняя Арроу Ив, пятилетние близнецы Джиа Джеймс и Коко Рэй и двухлетняя Валентайн.

Колебания пары были очень долгими. Впервые о разрыве они заговорили в апреле 2018-го, после "семи прекрасных лет вместе", однако менее чем через год, в январе 2019-го решили начать все сначала.

"Я знаю, что это была сумасшедшая дорога. Это убило нас обоих во многих моментах. В прошлом году мы убили друг друга, а теперь восстанавливаемся. Вы можете стать худшим из себя в эпицентре гигантской бури. Вы почти должны. Это обряд посвящения. Это единственный путь к лучшему существованию. Более зрелое чувство себя", – делился тогда Дэн с поклонниками.

По словам артиста, они прошли "брачное консультирование и много работали, чтобы сохранить семью крепкой".

Сейчас Рейнольдс, по слухам, встречается с американской актрисой Минкой Келли. Пара была замечена целующейся вместе несколько раз. Келли прославилась благодаря роли Лайлы Гэррити в драматическом сериале NBC "Огни ночной пятницы".

После известия о разводе Рейнольд удалил все фото со своей страницы в соцсети.

Ранее Фокус писал, что Дэн Рейнольдс поддержал Украину.