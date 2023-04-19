Дружина соліста Imagine Dragons подала на розлучення після 12 років шлюбу

За чутками, артист уже зустрічається з актрисою Мінкою Келлі.

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Незважаючи на всі надії шанувальників групи Imagine Dragons і фанатів її фронтмена Дена Рейнольдса, останній все ж розлучається зі своєю дружиною Ейжею Волкман, яка народила йому за 12 років шлюбу чотирьох дітей, повідомляє TMZ. 18 квітня жінка подала документи до суду.

Про розлучення співак повідомив ще у вересні минулого року.

"Мені сумно повідомляти, що після багатьох прекрасних років, проведених разом, ми з Ейжею розлучилися. Бути хорошими батьками для наших дітей – наш пріоритет номер один. Дякую, що завжди підтримували нас із любов'ю та турботою усі ці роки", – написав Рейнольдс у пості, який потім вилучив.

У пари, яка одружилася в 2011 році, четверо дітей: – 10-річна Арроу Ів, п'ятирічні близнюки Джіа Джеймс і Коко Рей та дворічна Валентайн.

Сумніви пари були дуже довгими. Вперше про розрив вони заговорили у квітні 2018-го, після "семи прекрасних років разом", проте менш як через рік, у січні 2019-го, вирішили розпочати все спочатку.

"Я знаю, що це була божевільна дорога. Це вбило нас обох у багатьох моментах. Минулого року ми вбили один одного, а тепер відновлюємося. Ви можете стати гіршим із себе в епіцентрі гігантської бурі. Ви майже повинні. Це обряд посвяти. Це єдиний шлях до кращого існування. Зріліше відчуття себе", – ділився тоді Ден з шанувальниками.

За словами артиста, вони пройшли "шлюбне консультування і багато працювали, щоб зберегти сім'ю міцною".

Зараз Рейнольдс зустрічається з американською актрисою Мінкою Келлі. Пара була помічена за поцілунками кілька разів. Келлі прославилася завдяки ролі Лайли Герріті у драматичному серіалі NBC "Вогні нічної п'ятниці".

Після повідомлення про розлучення Рейнольд видалив усі фото зі своєї сторінки в соцмережі.

Раніше Фокус писав, що Ден Рейнольдс підтримав Україну.