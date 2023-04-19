Дженнифер Гарнер была замечена на прогулке с 11-летним сыном

В понедельник Дженнифер Гарнер отпраздновала свой 51-й день рождения.

Related video

Дженнифер Гарнер, которая заявила, что не позволит своим детям иметь учетные записи в социальных сетях, выбрала для прогулки с младшим ребенком простой и удобной образ. 51-летняя американская актриса была замечена с сыном в Санта-Монике. Об этом пишет Daily Mail.

Дженнифер Гарнер делит 17-летнюю дочь Вайолет, 14-летнюю Серафину и 11-летнего Сэмюэля с бывшим мужем, 50-летним актером Беном Аффлеком. Они поженились в 2005 году, однако объявили о разводе в 2015 и завершили разрыв в 2018.

Знаменитая актриса выбрала простой повседневный образ: джинсы, темно-серую футболку, которую она завязала спереди, и черный бомбер. Черный небольшой рюкзак и солнцезащитные очки завершили ансамбль Гарнер.

Она разговаривала по телефону, пока рядом с ней шел Сэм. Мальчик был в синих брюках, зеленой футболке-поло и ярко-розовых высоких кроссовках.

Напомним, Дженнифер Гарнер прибыла на премьеру в Лос-Анджелесе долгожданного перезапуска шоу Starz Party Down в комбинезоне с глубоким декольте.

Также Фокус писал о новых романтических отношениях Дженнифер Гарнер.