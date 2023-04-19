Дженніфер Гарнер була помічена на прогулянці з 11-річним сином

У понеділок Дженніфер Гарнер відсвяткувала свій 51-й день народження.

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Дженніфер Гарнер, яка заявила, що не дозволить своїм дітям мати облікові записи у соціальних мережах, обрала для прогулянки з молодшою дитиною простий та зручний образ. 51-річна американська акторка була помічена із сином у Санта-Моніці. Про це пише Daily Mail.

Дженніфер Гарнер ділить 17-річну доньку Вайолет, 14-річну Серафіну та 11-річного Семюеля з колишнім чоловіком, 50-річним актором Беном Аффлеком. Вони одружилися у 2005 році, проте оголосили про розлучення у 2015 та завершили розрив у 2018.

Знаменита акторка обрала простий повсякденний образ: джинси, темно-сіру футболку, яку вона зав'язала спереду, та чорний бомбер. Чорний невеликий рюкзак та сонцезахисні окуляри завершили ансамбль Гарнер.

Вона розмовляла по телефону, поки поряд з нею йшов Сем. Хлопчик був у синіх штанах, зеленій футболці-поло та яскраво-рожевих високих кросівках.

Нагадаємо, Дженніфер Гарнер прибула на прем'єру в Лос-Анджелесі довгоочікуваного перезапуску шоу Starz Party Down у комбінезоні з глибоким декольте.

Також Фокус писав про нові романтичні стосунки Дженніфер Гарнер.