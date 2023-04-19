С "вспыльчивым" принцем Уильямом трудно работать, — королевский эксперт

Согласно информации из новой королевской книги, с принцем Уильямом не всегда легко работать.

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Высокопоставленный член королевской семьи рассказал автору Роберту Джобсону о характере принца Уильям. Об этом он написал в его недавно опубликованной книге "Наш король: Карл III: раскрытие человека и монарха", пишет PageSix.

"Он может быть трудным, — сказал он о принце Уэльском. Он целеустремленный человек, и это может сделать его нетерпеливым".

Инсайдер сравнил его с 74-летним королем Карлом, который, по-видимому, обладает большим терпением.

"Это может сделать Уильяма вспыльчивым при общении с Карлом, — добавили он. — Босс (Карл) тоже вспыльчив, но это не продолжается постоянно. Он может расстроиться и вспылить, а потом, в одно мгновение, об этом забывают. С Уильямом об этом редко забывают".

Принц Уильям и король Карл Фото: Getty

На самом деле вспыльчивость Карла проявилась сразу после смерти королевы Елизаветы в сентябре прошлого года.

Так, 13 сентября король вместе с супругой Камиллой приехали в замок Хиллсборо в Белфасте, Северная Ирландия, однако их визит омрачил небольшой инцидент. Делая запись в книге посетителей замка Хиллсборо, король сначала написал неправильную дату, а потом вообще вскипел: "Господи, ненавижу это… Не выношу эту проклятую штуку. Каждый чертов раз". Причиной всплеска эмоций стала протекшая в руках монарха ручка.

Джобсон также сообщил, что Карл был шокирован порой вспыльчивым характером своих сыновей.

"Он знал, что они оба были волевые, даже упрямые. Конфликтом было бы очень трудно управлять, и он мог бы оказать пагубное влияние на саму монархию, — далее пишет автор. — Иногда уровень воинственности между его сыновьями и даже по отношению к нему шокировал Карла".

На самом деле, 38-летний принц Гарри написал о многих ссорах, которые у него были со своим братом Уильямом, в своих мемуарах "Запасной".

Ранее Фокус писал, что принц Уильям не планирует мириться со своим младшим братом, принцем Гарри.