З "запальним" принцом Вільямом важко працювати, — королівський експерт

За інформацією з нової королівської книги, з принцом Вільямом не завжди легко працювати.

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Високопоставлений член королівської сім'ї розповів автору Роберту Джобсону про характер принца Вільяма. Про це він написав у його нещодавно опублікованій книзі "Наш король: Карл III: розкриття людини та монарха", пише PageSix.

"Він може бути важким, — сказав він про принца Уельського. Він цілеспрямована людина, і це може зробити його нетерплячим".

Інсайдер порівняв його з 74-річним королем Карлом, який, мабуть, має велике терпіння.

"Це може зробити Вільяма запальним при спілкуванні з Карлом, — додали він. — Бос (Карл) теж запальний, але це не триває постійно. Він може засмутитися і розлютитися, а потім, в одну мить, про це забувають. З Вільямом про це рідко забувають".

Принц Вільям і король Карл Фото: Getty

Насправді запальна Карла проявилася відразу після смерті королеви Єлизавети у вересні минулого року.

Так, 13 вересня король разом із дружиною Каміллою приїхали до замку Хіллсборо в Белфасті, Північна Ірландія, проте їхній візит затьмарив невеликий інцидент. Роблячи запис у книзі відвідувачів замку Хіллсборо, король спочатку написав неправильну дату, а потім взагалі скипів : "Господи, ненавиджу це ... Не виношу цю прокляту штуку. Кожен чортів раз". Причиною сплеску емоцій стала ручка, що протекла в руках монарха.

Джобсон також повідомив, що Карл був шокований часом запальним характером своїх синів.

"Він знав, що вони обидва були вольові, навіть уперті. Конфліктом було б дуже важко керувати, і він міг би згубно вплинути на саму монархію, — далі пише автор. — Іноді рівень войовничості між його синами і навіть по відношенню до нього шокував Карла».

Насправді, 38-річний принц Гаррі написав про багато сварок, які у нього були зі своїм братом Вільямом, у своїх мемуарах "Запасний".

Раніше Фокус писав, що принц Вільям не планує миритися зі своїм молодшим братом, принцом Гаррі.