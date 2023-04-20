Звезда K-pop Мунбин из группы Astro покончил с собой

Певцу и актеру было 25 лет. Его нашли мертвым в собственной квартире. Полиция уверена, что он совершил самоубийство.

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Звезда K-pop Мунбин (Moonbin) был найден мертвым в своей квартире. Его менеджер нашел его, когда пришел к нему домой в Каннам-гу, Сеул, вчера вечером, сообщает YonHapNews Television, пишет Daily Mail.

Певец, актер, танцор и модель был наиболее известен как участник бойз-бэнда Astro и его саб-юнитов Moonbin и Sanha.

Менеджер забеспокоился и отправился к нему домой, после того, как Мунбин не пришел на репетицию.

Мунбин был частью группы Astro

Мунбин был частью оригинального состава популярной K-pop группы Astro, дебютировав с пятью другими участниками в 2016 году.

Среди хитов группы были Candy Sugar Pop, All Night, Crazy Sexy Cool и Blue Flame. Группа выступала с начала года. Последний концерт прошел в Бангкоке 8 апреля, после Мунбин в составе группы должен был отправиться в Макао, Тайбэй, Джакарту, Токио и Осаку.

Звукозаписывающий лейбл Astro Fantagio Music в заявлении, которое также было опубликовано в Instagram группы, сказал: "19 апреля участник Astro Мунбин внезапно покинул нас и стал звездой на небе".

Они добавили, что похороны пройдут тихо с участием друзей исполнителя, его семьи и коллег.

Мунбин также был старшим братом певицы Мунсуа, одной из семи участниц K-pop группы Billlie.

Мунбин был частью группы Astro

По словам промоутера Lumina Entertainment, дата тура, назначенная на 13 мая в Джакарте, Индонезия, теперь отменена.

Там сообщили, что отменили мероприятие "из-за непредвиденных обстоятельств, не зависящих от нас, которых мы не могли избежать".

Выступление группы Astro

Напомним, в прошлом году во время давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина погиб певец Ли Джи Хан, восходящая звезда K-pop.

Ранее Фокус писал о феномене южнокорейской культуры, которая завоевывает весь мир и включает в себя кроме музыки, также и популярные сериалы, или дорамы. В которых часто играют звезды K-pop групп.

А южнокорейских звезд, или айдолов, выращивают с юного возраста после жесткого отбора. Они живут в специальных обучающих центрах в условиях изнуряющей конкуренции и многие не выдерживают такого давления.