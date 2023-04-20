Зірка K-pop Мунбін із групи Astro наклав на себе руки

Співаку та актору було 25 років. Його знайшли мертвим у власній квартирі. Поліція впевнена, що він скоїв самогубство.

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Зірку K-pop на ім'я Мунбін (Moonbin) знайшли мертвим у його квартирі. Менеджер співака знайшов в апартаментах в Каннам-гу, Сеул, учора ввечері, повідомляє YonHapNews Television, пише Daily Mail.

Співак, актор, танцюрист та модель був найбільш відомий як учасник бойз-бенду Astro та його саб-юнітів Moonbin та Sanha.

Менеджер занепокоївся і вирушив до нього додому після того, як Мунбін не прийшов на репетицію.

Мунбін був частиною гурту Astro

Мунбін був частиною оригінального складу популярного K-pop гурту Astro, дебютувавши з п'ятьма іншими учасниками у 2016 році.

Серед хітів гурту були Candy Sugar Pop, All Night, Crazy Sexy Cool та Blue Flame. Гурт виступав із початку року. Останній концерт пройшов у Бангкоку 8 квітня, після Мунбін у складі групи мав вирушити до Макао, Тайбей, Джакарти, Токіо та Осаки.

Звукозаписний лейбл Astro Fantagio Music у заяві, яка також була опублікована в Instagram гурті, сказав: "19 квітня учасник Astro Мунбін раптово залишив нас і став зіркою на небі".

Вони додали, що похорон пройде тихо за участю друзів виконавця, його родини та колег.

Мунбін також був старшим братом співачки Мунсуа, однією із семи учасниць K-pop групи Billlie.

Мунбін був частиною гурту Astro

За словами промоутера Lumina Entertainment, дату туру, призначену на 13 травня в Джакарті, Індонезія, тепер скасовано.

Там повідомили, що скасували захід "через непередбачені обставини, які не залежать від нас, яких ми не могли уникнути".

Виступ гурту Astro

Нагадаємо, минулого року під час тисняви в Сеулі під час святкування Хелловіну загинув співак Лі Джі Хан, висхідна зірка K-pop.

Раніше Фокус писав про феномен південнокорейської культури, яка завойовує весь світ і включає крім музики, також і популярні серіали, або дорами. У яких найчастіше грають зірки K-pop груп.

А південнокорейських зірок, або айдолів, вирощують з юного віку після жорсткого відбору. Вони живуть у спеціальних навчальних центрах в умовах виснажливої конкуренції і багато хто не витримує такого тиску.