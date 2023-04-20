Как у Беллы Хадид и Хейли Бибер. Трендовые джинсы на весну-лето 2023

Наблюдаем за стилем знаменитостей, чтобы создать собственный весенне-летний гардероб.

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Одним из главных элементов гардероба являются брюки. Фокус рассказывает о трендовых джинсах сезона весна-лето 2023, с которыми вы будете чувствовать себя уверенными и стильными.

Карго

Брюки карго давно не покидают модных позиций и трендовые несколько сезонов подряд. Следует обратить внимание на джинсы карго. За счет своего необычного дизайна они станут изюминкой вашего весеннего аутфита.

Джинсы карго

Принтованные

Интересным трендом среди модных брюк являются джинсы с разнообразными принтами. Вы можете выбрать бабочек, особые символы, слова или создать дизайн собственного принта.

Принтованные джинсы

Светлые

Американская модель Хейли Бибер предлагает обратить внимание на светлые затертые джинсы, особенно на модели с широким кроем.

Хейли Бибер

С низкой посадкой

Другая супермодель Белла Хадид делает ставку на штаны с низкой посадкой. Однако стоит быть внимательными к своим пожеланиям, ведь низкая посадка не всегда комфортна для людей, привыкших к высоким джинсам.

Белла Хадид

Темно-синяя классика

Эльза Хоск выбирает классические темно-синие джинсы с широким кроем. Они довольно популярны в последние сезоны и сделают ваш лук по-особому трендовым. Их можно соединить, например, с классическим тренчем.

Темно-синяя классика

Также Эльза Хоск демонстрирует темно-серые прямые джинсы, на которые стоит обратить внимание весной и летом 2023 года.

Эльза Хоск

Напомним, как выбрать лучшую юбку на весну-лето 2023 года.

Также Фокус писал о трендах обуви на весну-лето 2023 от Андре Тана.