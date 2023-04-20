Как у Беллы Хадид и Хейли Бибер. Трендовые джинсы на весну-лето 2023
Наблюдаем за стилем знаменитостей, чтобы создать собственный весенне-летний гардероб.
Одним из главных элементов гардероба являются брюки. Фокус рассказывает о трендовых джинсах сезона весна-лето 2023, с которыми вы будете чувствовать себя уверенными и стильными.
Карго
Брюки карго давно не покидают модных позиций и трендовые несколько сезонов подряд. Следует обратить внимание на джинсы карго. За счет своего необычного дизайна они станут изюминкой вашего весеннего аутфита.
Принтованные
Интересным трендом среди модных брюк являются джинсы с разнообразными принтами. Вы можете выбрать бабочек, особые символы, слова или создать дизайн собственного принта.
Светлые
Американская модель Хейли Бибер предлагает обратить внимание на светлые затертые джинсы, особенно на модели с широким кроем.
С низкой посадкой
Другая супермодель Белла Хадид делает ставку на штаны с низкой посадкой. Однако стоит быть внимательными к своим пожеланиям, ведь низкая посадка не всегда комфортна для людей, привыкших к высоким джинсам.
Темно-синяя классика
Эльза Хоск выбирает классические темно-синие джинсы с широким кроем. Они довольно популярны в последние сезоны и сделают ваш лук по-особому трендовым. Их можно соединить, например, с классическим тренчем.
Также Эльза Хоск демонстрирует темно-серые прямые джинсы, на которые стоит обратить внимание весной и летом 2023 года.
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