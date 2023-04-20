Як у Белли Хадід та Гейлі Бібер. Трендові джинси на весну-літо 2023

Спостерігаємо за стилем знаменитостей, аби скласти власний весняно-літній гардероб.

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Одним з головних елементів гардеробу є штани. Фокус розповідає про трендові джинси сезону весна-літо 2023, з якими ви відчуватиме себе впевненими та стильними.

Карго

Штани карго давно не покидають модних позицій та є трендовими кілька сезонів підряд. Варто звернути увагу на джинси карго. За рахунок свого незвичного дизайну вони стануть родзинкою вашого весняного аутфіту.

Джинси карго

Принтовані

Цікавим трендом серед модних штанів є джинси з різноманітними принтами. Ви можете обрати метеликів, особливі символи, слова чи зробити дизайн свого принту.

Принтовані джинси

Світлі

Американська модель Гейлі Бібер пропонує звернути увагу на світлі затерті джинси, а особливо на моделі з широким кроєм.

Гейлі Бібер

З низькою посадкою

Інша супермодель Белла Хадід робить ставку на штани з низькою посадкою. Проте варто бути уважним до своїх побажань, адже низька посадка — не завжди комфортна для людей, котрі звикли до високих джинсів.

Белла Хадід

Темно-синя класика

Ельза Госк обирає класичні темно-сині джинси з широким кроєм. Вони доволі популярні останніми сезонами та зроблять ваш лук по-особливому трендовим. Їх можна поєднати, наприклад, з класичним тренчем.

Темно-синя класика

Також Ельза Госк демонструє сірі прямі джинси, на які варто звернути увагу навесні та влітку 2023.

Ельза Госк

Нагадаємо, як вибрати найкращу спідницю на весну-літо 2023.

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