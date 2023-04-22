Ищите вдохновение у принцессы: топ-5 лучших весенних выходов Кейт Миддлтон

Единственная женщина из королевской семьи, которая наверняка максимально использует теплую весеннюю погоду — это принцесса Уэльская, у которой всегда есть готовый к весне образ.

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От пастельных брючных костюмов до милых платьев, цветочных блузок и многого другого — жена принца Уильяма может дать мастер-класс по гардеробу на теплое время года.

Фокус собрал 5 лучших весенних образов принцессы Кейт.

Платье от Emilia Wickstead

Фото: Getty Images

В прошлом году на второй день празднований Платинового юбилея британской королевы Елизаветы II в соборе Святого Павла состоялась Национальная служба Благодарения, на которую Ее Величество не приехала из-за проблем со здоровьем, однако собрались члены ее семьи, в том числе принц Уильям с Кейт Миддлтон.

Принцесса Кейт надела пастельно-желтое платье длины миди от Emilia Wickstead с оригинальной драпировкой в виде запаха на талии и длинными рукавами. К образу она подобрала шляпку в тон с розами от Philip Treacy. Образ Кейт дополнила туфлями-лодочками Gianvito Rossi и серьгами с бриллиантами и жемчугом.

Мятное платье от Self Portrait

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Герцоги Кембриджские были в туре по Карибскому морю по случаю Платинового юбилея королевы, и последним пунктом их поездки стали Багамы, которые встретили Кейт и Уильяма проливным дождем.

Принцесса Уэльская выбрала мятное платье-миди от Self Portrait из плиссированной шифоновой ткаки. Наряд подчеркивал стройную и хрупкую фигуру герцогини. Образ она дополнила украшениями от багамского дизайнера Nadia Irena.

Цветочное платье от Emilia Wickstead

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В сентябре 2019 года принцесса Кейт посетила фестиваль "Назад к природе" в саду Королевского садоводческого общества в Уисли.

Кейт выглядела сияющей в цветочном миди-платье за 3000 долларов от дизайнера Emilia Wickstead с поясом на талии, которое она сочетала со своими любимыми беживыми туфлями на танкетке от Monsoon.

Элегантный костюм от Erdem

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В начале марта 2023 года принцесса Уэльская посетила церковную службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Кейт выбрала для выхода в свет костюм в цветы от Erdem. Жакет, как известно, стоит 2,5 тысячи долларов, а юбка-годе – около 1,2 тысячи долларов. Выбор юбки именно такого фасона оказался очень подходящим для ветреного дня. Образ она дополнила очаровательной широкополой шляпкой темно-синего цвета, перчатками и туфлями в тон. А также добавила бриллиантовую брошь и серьги, которые ранее носила принцесса Диана.

Кремовый блейзер Zara

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Не платьями едиными. Принцесса всегда выбирает элегантные и стильные костюмы.

Летом 2022 года Кейт Миддлтон посетила центр Little Village в Бренте. Для выхода она выбрала белый блейзер Zara за 60 долларов, который сочетала с черными брюками Roland Mouret. Герцогиня уже давно является поклонницей бренда уличной одежды Zara и часто выходит в одежде от испанского ритейлера на королевские мероприятия. Образ Кейт дополнила белым плетеным клатчем Massimo Dutti и туфлями Gianvito Rossi.

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