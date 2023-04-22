Шукайте натхнення у принцеси: топ-5 найкращих весняних виходів Кейт Міддлтон
Єдина жінка з королівської родини, яка, напевно, максимально використовує теплу весняну погоду — це принцеса Уельська, яка завжди має готовий до весни образ.
Від пастельних брючних костюмів до милих суконь, квіткових блуз і багато іншого — дружина принца Вільяма може дати майстер-клас з гардеробу на теплу пору року.
Фокус зібрав 5 найкращих весняних образів принцеси Кейт.
Сукня від Emilia Wickstead
Минулого року на другий день святкувань Платинового ювілею британської королеви Єлизавети II у соборі Святого Павла відбулася Національна служба Подяки, на яку Її Величність не приїхала через проблеми зі здоров'ям, проте зібралися члени її родини, зокрема принц Вільям з Кейт Міддлтон.
Принцеса Кейт одягла пастельно-жовту сукню довжини міді від Emilia Wickstead з оригінальним драпіруванням у вигляді запаху на талії та довгими рукавами. До образу вона підібрала капелюшок у тон із трояндами від Philip Treacy. Образ Кейт доповнила туфлями-човниками Gianvito Rossi та сережки з діамантами та перлами.
М'ята сукня від Self Portrait
Герцоги Кембриджські були в турі Карибським морем з нагоди Платинового ювілею королеви, і останнім пунктом їхньої поїздки стали Багами, які зустріли Кейт і Вільяма зливою.
Принцеса Уельська обрала м'ятну сукню-міді від Self Portrait із плісованої шифонової ткаки. Вбрання підкреслювало струнку і тендітну постать герцогині. Вона доповнила прикрасами від багамського дизайнера Nadia Irena.
Квіткова сукня від Emilia Wickstead
У вересні 2019 року принцеса Кейт відвідала фестиваль "Назад до природи" у саду Королівського садівничого товариства в Віслі.
Кейт виглядала сяючою в квітковій міді-сукні за 3000 доларів від дизайнера Emilia Wickstead з поясом на талії, яку вона поєднувала зі своїми улюбленими бежевими туфлями на танкетці від Monsoon.
Елегантний костюм від Erdem
На початку березня 2023 року принцеса Уельська відвідала церковну службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.
Кейт вибрала для виходу у світ костюм у квіти від Erdem. Жакет, як відомо, коштує 2,5 тисяч доларів, а спідниця-року – близько 1,2 тисяч доларів. Вибір спідниці саме такого фасону виявився дуже сприятливим для вітряного дня. Образ вона доповнила чарівним крислатим капелюшком темно-синього кольору, рукавичками і туфлями в тон. А також додала діамантову брошку та сережки, які раніше носила принцеса Діана.
Кремовий блейзер Zara
Чи не сукнями єдиними. Принцеса завжди вибирає елегантні та стильні костюми.
Влітку 2022 року Кейт Міддлтон відвідала центр Little Village у Бренті. Для виходу вона вибрала білий блейзер Zara за 60 доларів, який поєднувала із чорними штанами Roland Mouret. Герцогиня вже давно є шанувальницею бренду вуличного одягу Zara і часто виходить в одязі від іспанського рітейлера на королівські заходи. Образ Кейт доповнила білим плетеним клатчем Massimo Dutti та туфлями Gianvito Rossi.
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