Шукайте натхнення у принцеси: топ-5 найкращих весняних виходів Кейт Міддлтон

Єдина жінка з королівської родини, яка, напевно, максимально використовує теплу весняну погоду — це принцеса Уельська, яка завжди має готовий до весни образ.

Related video

Від пастельних брючних костюмів до милих суконь, квіткових блуз і багато іншого — дружина принца Вільяма може дати майстер-клас з гардеробу на теплу пору року.

Фокус зібрав 5 найкращих весняних образів принцеси Кейт.

Сукня від Emilia Wickstead

Фото: Getty Images

Минулого року на другий день святкувань Платинового ювілею британської королеви Єлизавети II у соборі Святого Павла відбулася Національна служба Подяки, на яку Її Величність не приїхала через проблеми зі здоров'ям, проте зібралися члени її родини, зокрема принц Вільям з Кейт Міддлтон.

Принцеса Кейт одягла пастельно-жовту сукню довжини міді від Emilia Wickstead з оригінальним драпіруванням у вигляді запаху на талії та довгими рукавами. До образу вона підібрала капелюшок у тон із трояндами від Philip Treacy. Образ Кейт доповнила туфлями-човниками Gianvito Rossi та сережки з діамантами та перлами.

М'ята сукня від Self Portrait

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Герцоги Кембриджські були в турі Карибським морем з нагоди Платинового ювілею королеви, і останнім пунктом їхньої поїздки стали Багами, які зустріли Кейт і Вільяма зливою.

Принцеса Уельська обрала м'ятну сукню-міді від Self Portrait із плісованої шифонової ткаки. Вбрання підкреслювало струнку і тендітну постать герцогині. Вона доповнила прикрасами від багамського дизайнера Nadia Irena.

Квіткова сукня від Emilia Wickstead

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

У вересні 2019 року принцеса Кейт відвідала фестиваль "Назад до природи" у саду Королівського садівничого товариства в Віслі.

Кейт виглядала сяючою в квітковій міді-сукні за 3000 доларів від дизайнера Emilia Wickstead з поясом на талії, яку вона поєднувала зі своїми улюбленими бежевими туфлями на танкетці від Monsoon.

Елегантний костюм від Erdem

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

На початку березня 2023 року принцеса Уельська відвідала церковну службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.

Кейт вибрала для виходу у світ костюм у квіти від Erdem. Жакет, як відомо, коштує 2,5 тисяч доларів, а спідниця-року – близько 1,2 тисяч доларів. Вибір спідниці саме такого фасону виявився дуже сприятливим для вітряного дня. Образ вона доповнила чарівним крислатим капелюшком темно-синього кольору, рукавичками і туфлями в тон. А також додала діамантову брошку та сережки, які раніше носила принцеса Діана.

Кремовий блейзер Zara

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Чи не сукнями єдиними. Принцеса завжди вибирає елегантні та стильні костюми.

Влітку 2022 року Кейт Міддлтон відвідала центр Little Village у Бренті. Для виходу вона вибрала білий блейзер Zara за 60 доларів, який поєднувала із чорними штанами Roland Mouret. Герцогиня вже давно є шанувальницею бренду вуличного одягу Zara і часто виходить в одязі від іспанського рітейлера на королівські заходи. Образ Кейт доповнила білим плетеним клатчем Massimo Dutti та туфлями Gianvito Rossi.

Також Фокус писав топ-5 великодніх виходів Кейт Міддлтон.