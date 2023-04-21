109-летний американец назвал главные секреты долгой жизни

Мужчина до сих пор водит авто и сам себя обслуживает.

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109-летний уроженец Нью-Джерси Винсент Дрансфилд до сих пор ездит на своем Hyundai и выполняет работу по дому без посторонней помощи. Мужчина считает, что одним из главных секретов долгой жизни является занятие любимым делом. Об этом он рассказал в интервью Today после того, как отпраздновал еще один прожитый год морковным пирогом и пиццей.

Винсент родился 28 марта 1914 года. Он бросил школу сразу после восьмого класса и с 15 лет работал на молочной ферме, чтобы прокормить свою семью. Став взрослым, Дрансфилд пошел в местную пожарную часть, где трудился более 80 лет, и даже какое-то время возглавлял ее. Эта работа принесла ему огромное счастье, потому что он "встретил там много друзей".

Дрансфилд до сих пор водит автомобиль Фото: Erika Lista/Instagram

Его 48-летняя внучка Эрика Листа, рассказала, что общение с коллегами поддерживало Винса после того, как скончалась его 54-летняя жена.

"После того, как моя бабушка умерла, это действительно то, что спасло его. Каждый день он ходил в пожарную часть с 15.00 до 17.00, и все старики сидели там и тусовались. Это было похоже на его семью", – сказала она.

У Винсента один ребенок, трое внуков и семеро правнуков Фото: Erika Lista/Instagram

Хотя Винс никогда не поднимал тяжести и не занимался в тренажерном зале, мужчина старался всегда держать свое тело в движении.

"Мне был 21 год, когда я присоединился к пожарной службе, и это упражнение, которое я выполнял каждый день, – отвечал на пожарную тревогу в Литтл-Фолс. Я был активен и выбегал, когда срабатывала пожарная сигнализация, 40 лет. Затем в течение следующих 40 лет продолжал, когда мне этого хотелось", – говорит долгожитель. Волонтерство в пожарной части также помогло Винсу оставаться в форме на протяжении всей жизни, что, по его словам, сыграло огромную роль в поддержании здоровья.

Среди других составляющих долгой жизни американец называет стакан молока каждый день и постоянное движение. Он приписывает свое хорошее здоровье напитку, который, по его словам, помог ему пережить Великую депрессию в 1930-х годах. На него он "подсадил" всех своих родных.

Что касается еды, то, кроме молока, Дрансфилд никогда не чурается итальянской кухни, гамбургеров, шоколада и других сладостей. Он любит выпить кофе и иногда пива, однако не употребляет другой алкоголь и бросил курить.

В свои 109 лет Винсент все еще готовит для себя, хотя это, как правило, означает просто подогреть суп на плите или купить еду в ресторане неподалеку.

Позитивный настрой помогает мужчине не меньше, чем молоко. По словам его внучки, дедушка часто шутит, никогда не жалуется и во всем старается видеть только хорошее.

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