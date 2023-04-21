109-річний американець назвав головні секрети довгого життя

Чоловік досі їздить за кермом та сам себе обслуговує.

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109-річний уродженець Нью-Джерсі Вінсент Дрансфілд досі їздить на своєму Hyundai і виконує роботу по дому без сторонньої допомоги. Чоловік вважає, що одним із головних секретів довгого життя є заняття улюбленою справою. Про цевін розповів в інтерв'ю Today після того, як відсвяткував ще один прожитий рік морквяним пирогом та піцою.

Вінсент народився 28 березня 1914 року. Він покинув школу одразу після восьмого класу та з 15 років працював на молочній фермі, щоб прогодувати свою родину. Ставши дорослим, Дрансфілд пішов до місцевої пожежної частини, де працював понад 80 років, і навіть якийсь час очолював її. Ця робота принесла йому величезне щастя, тому що він зустрів там багато друзів.

Дрансфілд досі водить автомобіль Фото: Erika Lista/Instagram

Його 48-річна онука Еріка Ліста розповіла, що спілкування з колегами підтримувало Вінса після того, як не стало його 54-річна дружини.

"Після того, як моя бабуся померла, це дійсно те, що врятувало його. Щодня він ходив у пожежну частину з 15.00 до 17.00, і всі люди похилого віку сиділи там і тусувалися. Це було схоже на його родину", – сказала вона.

У Вінсента одна дитина, троє онуків та семеро правнуків Фото: Erika Lista/Instagram

Хоча Вінс ніколи не підіймав важке і не займався у тренажерному залі, чоловік намагався завжди тримати своє тіло у русі.

"Мені був 21 рік, коли я приєднався до пожежної служби, і ця вправа, яку я виконував щодня, – відповідав на пожежну тривогу в Літтл-Фолс. Я був активний і вибігав, коли спрацьовувала пожежна сигналізація, 40 років. Потім протягом наступних 40 років продовжував, коли мені цього хотілося", – каже довгожитель. Волонтерство у пожежній частині також допомогло Вінсу залишатися у формі протягом усього життя, що, за його словами, відіграло величезну роль у підтримці здоров'я.

Серед інших складових довгого життя американець називає склянку молока щодня та постійний рух. Він приписує своє добре здоров'я напою, який, за його словами, допоміг йому пережити Велику депресію у 1930-х роках. На нього він "підсадив" усіх своїх рідних.

Що стосується їжі, то, крім молока, Дрансфілд ніколи не цурається італійської кухні, гамбургерів, шоколаду та інших солодощів. Він любить випити кави та іноді пива, проте не вживає іншого алкоголю та кинув палити.

У свої 109 років Вінсент все ще готує для себе, хоча це зазвичай означає просто підігріти суп на плиті або купити їжу в ресторані неподалік.

Позитивний настрій допомагає чоловікові не менше ніж молоко. За словами його онуки, дідусь часто жартує, ніколи не скаржиться і в усьому намагається бачити лише хороше.

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