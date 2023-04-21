Несмотря на то, что конкурс должен проходить в Украине, из-за продолжения полномасштабной войны его примет Великобритания.

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Король Карл III откроет "Евровидение-2023", которое должно проходить в Украине. Об этом пишет BBC.

Британский монарх официально включит свет, чтобы показать, как будет выглядеть сцена песенного конкурса в Ливерпуле. Сын покойной королевы Елизаветы II вместе с королевой-консортом Камиллой посетят M&S Bank Arena в среду перед проведением события в следующем месяце.

Кроме обзора сцены, они встретятся с ведущими шоу и Мэй Мюллер, представляющей Великобританию.

Ранее организаторы заявляли, что оформление сцены призвано создать впечатление, что конкурс "раскрывает объятия Украине".

Королевские супруги встретятся с организаторами мероприятия, а также украинской певицей и ведущей шоу Юлией Саниной, британской ведущей и звездой "Теда Лассо" Ханной Веддингем и ведущими "Евровидения" BBC Radio Скоттом Миллсом и Райланом Кла.

Король Карл III и королева-консорт Камилла Фото: Getty Images

В рамках своего визита король и его супруга также посетят Центральную библиотеку Ливерпуля, чтобы официально отметить ее побратимство с первой публичной библиотекой Украины — Региональной научной библиотекой в Одессе.

Гранд-финал песенного конкурса будет транслироваться в прямом эфире по телевидению для миллионов зрителей по всему миру, на больших экранах в городах Великобритании и впервые в кинотеатрах.

Ливерпуль примет финал 13 мая 2023 года после двух полуфиналов в начале недели.

Несмотря на то, что в 2022 году победу в "Евровидении" одержала украинская группа Kalush Orchestra, в этом году соревнования не пройдут в Украине из-за продолжения полномасштабной войны. Представитель королевства Сэм Райдер занял второе место, потому конкурс пройдет на территории Великобритании.

Победители "Евровидения-2022" Фото: Youtube

В 2023 году от Украины выступит группа "Tvorchi" с песней "Heart of Steel" (сердце из стали).

Tvorchi

Напомним, каковы шансы у Украины на победу в "Евровидении-2023".

Также Фокус писал об обращении министра культуры Украины к организаторам "Евровидения-2023".