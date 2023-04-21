Попри те, що конкурс мав би проходити в Україні, через продовження повномасштабної війни його прийме Великобританія.

Related video

Король Карл ІІІ відкриє "Євробачення-2023", яке мало би проходити в Україні. Про це пише ВВС.

Британський монарх офіційно ввімкне світло, щоб показати, як виглядатиме сцена пісенного конкурсу в Ліверпулі. Син покійної королеви Єлизавети ІІ разом з королевою-консортом Каміллою відвідають M&S Bank Arena у середу перед проведенням події наступного місяця.

Окрім огляду сцени, вони зустрінуться з ведучими шоу та Мей Мюллер, яка представляє Великобританію.

Раніше організатори заявляли, що оформлення сцени покликане створити враження, що конкурс "розкриває обійми Україні".

Королівське подружжя зустрінеться з авторами заходу, а також українською співачкою та ведучою шоу Юлією Саніною, британською ведучою та зіркою "Теда Лассо" Ханною Веддінгем та ведучими "Євробачення" BBC Radio Скоттом Міллсом і Райланом Кларком.

Король Карл ІІІ та королева-консорт Камілла Фото: Getty Images

У рамках свого візиту до міста король та його дружина також відвідають Центральну бібліотеку Ліверпуля, щоб офіційно відзначити її побратимство з першою публічною бібліотекою України – Регіональною науковою бібліотекою в Одесі.

Гранд-фінал пісенного конкурсу транслюватиметься в прямому ефірі по телебаченню для мільйонів глядачів у всьому світі, на великих екранах у містах Великобританії та вперше в кінотеатрах.

Ліверпуль прийме фінал 13 травня 2023 після двох півфіналів на початку тижня.

Попри те, що у 2022 перемогу у "Євробаченні" здобув український гурт Kalush Orchestra, цього року змагання не пройдуть в Україні через продовження повномасштабної війни. Представник королівства Сем Райдер посів друге місце, тому конкурс пройде на території Великобританії.

Переможці "Євробачення-2022" Фото: Youtube

У 2023 від України виступить гурт "Tvorchi" з піснею "Heart of Steel" (серце зі сталі).

Tvorchi

Нагадаємо, які шанси в України на перемогу у "Євробаченні-2023".

Також Фокус писав про звернення міністра культури України до організаторів "Євробачення-2023".