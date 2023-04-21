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Стиль жизни

Королевская роскошь. Самые культовые модные образы Елизаветы II всех времен

королева елизавета, модные выходы королевы елизаветы, модные образы королевы елизветы, жаклин кеннеди
Фото: Getty Images | Королева Елизавета на открытии Парламента в 2006 году

Сегодня королеве исполнилось бы 97 лет. Но десятки лет она оставалась иконой стиля и образцом настоящего королевского стиля.

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Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. Многие СМИ вышли с заголовками вроде "ушла эпоха" и имелась ввиду не только долгая эпоха правления королевы, но также и модная эпоха, ведь стиль королевы уже давно стал культовым.

За 70 лет на престоле она носила элегантные платья, экстравагантные шляпки, королевские драгоценности, шелковые косынки, костюмы, военную форму и даже брюки. Появляясь в брюках для верховой езды весьма часто, королева не очень любила носить брючные костюмы. Так что таких фото крайне мало. Даже гуляя со своими любимыми корги в Шотландии, она предпочитала юбку из твида и удобные туфли. Стиль королевы разбирали и описывали сотни модных изданий, а за свою долгую жизнь она успела сменить тысячи нарядов.

Даже будучи уже в преклонных годах она привлекала внимание своими яркими нарядами. Что было тонким расчетом, ведь где бы Елизавета не появилась, она сразу выделялась и фотографам не нужно было долго искать ее среди толпы.

королева елизавета, анна винтур Fullscreen
Фото: Getty Images
королева елизавета, модные выходы королевы елизаветы, модные образы королевы елизветы Fullscreen
Фото: The Royal Family/Twitter
королева елизавета, модные выходы королевы елизаветы, модные образы королевы елизветы Fullscreen
Фото: Royal Air Force/Twitter
королева елизавета, модные выходы королевы елизаветы, модные образы королевы елизветы Fullscreen
Фото: Getty Images
королева елизавета, модные выходы королевы елизаветы, модные образы королевы елизветы Fullscreen
Фото: Getty Images
королева елизавета, модные выходы королевы елизаветы, модные образы королевы елизветы Fullscreen
Фото: Скриншот
королева елизавета, модные выходы королевы елизаветы, модные образы королевы елизветы Fullscreen
Фото: Getty Images
королева елизавета, модные выходы королевы елизаветы, модные образы королевы елизветы Fullscreen
Фото: The Royal Family
королева елизавета, модные выходы королевы елизаветы, модные образы королевы елизветы Fullscreen
Фото: Getty Images
королева елизавета, анна винтур
королева елизавета, модные выходы королевы елизаветы, модные образы королевы елизветы
королева елизавета, модные выходы королевы елизаветы, модные образы королевы елизветы
королева елизавета, модные выходы королевы елизаветы, модные образы королевы елизветы
королева елизавета, модные выходы королевы елизаветы, модные образы королевы елизветы
королева елизавета, модные выходы королевы елизаветы, модные образы королевы елизветы
королева елизавета, модные выходы королевы елизаветы, модные образы королевы елизветы
королева елизавета, модные выходы королевы елизаветы, модные образы королевы елизветы
королева елизавета, модные выходы королевы елизаветы, модные образы королевы елизветы

Она была не только главой государства, но и иконой моды, ведь королева в ХХ веке успела пережить несколько модных революций, умело адаптируя новые веяния под свой стиль.

В свое время она работала не менее чем с тремя королевскими кутюрье: модели Нормана Хартнелла составляли большую часть ее раннего гардероба, Харди Эмис создавал многие из ее ансамблей с 50-х по 90-е годы, а Анджела Келли взяла на себя обязанности ее костюмера в 2002 году.

Ее свадебное платье и платье для коронации уже стали музейными экспонатами и про них написали сотни статей, но королева Елизавета неоднократно блистала на приемах, так что Фокус собрал самые яркие из ее нарядов, олицетворяющих настоящий королевский шик.

Синее платье для встречи с Кеннеди

То самое платье, которое так живо обсуждали в сериале "Корона". По слухам, королева Елизавета волновалась перед встречей с четой Кеннеди в Букингемском дворце, ведь Жаклин славилась своим безупречным стилем. Правды мы никогда не узнаем, но синее платье Елизаветы из тюля вошло в историю. Был ли это модный провал, или просто королева отдала дань классике и осталась при своем стиле — неизвестно. Но наряд был знаковый, а, благодаря "Короне", платье стало культовым.

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Королева Елизавета и чета Кеннеди
Фото: BBC

Фотограф Сесил Бартон, как сообщается, заявил в книге "Воспитание королевских особ: 1000 лет королевского воспитания", что "Джеки не впечатлила дворцовая обстановка и сравнительно старомодный гардероб королевы и ее прическа".

Белое платье из тафты

Это знаковое платье из тафты, расшитое хрустальными бусинами, создал Норман Хартнелл. И впервые королева надела его на торжественный обед в Риме в 1961 году, дополнив бриллиантовыми украшениями и роскошной тиарой. На следующий год она надела его на премьеру фильма "Лоуренс Аравийский".

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Королева Елизавета и то самое платье, что позже надела принцесса Беатрис
Фото: Getty Images

Также она была в нем на открытии сессии Парламента в 1966 году. Но самый трогательный момент для этого наряда наступил 60 лет спустя. Именно это платье позаимствовала внучка королевы, принцесса Беатрис, для собственной свадьбы в июле 2020 года. Наряд дополнили воздушными рукавами-фонариками.

Зеленое платье из Вены

Сейчас может показаться странным, что это платье, которое королева надевала для приема в Вене в 1969 году, стало таким знаменитым. Но оно было одним из первых, которое было пошито именно по моде тех лет.

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Королева Елизавета и принцесса Анна
Фото: Getty Images

Простое, стильное платье А-силуэта, созданное Харди Эмисом, отражало моду того времени и демонстрировало, что королева не застыла навеки в моде своей юности и пышных юбках. Она может быть стильной и может быть иконой стиля. Больше Елизавета не отказывала себе в удовольствии одеться модно.

Розовое платье

Королева всегда любила яркие цвета. И розовое платье, которое она надевала в Венгрии в 1993 году дало понять, что Елизавета может и будет носить даже романтический розовый цвет несмотря на возраст.

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Королева Елизавета в 1993 году
Фото: Getty Images

Позже она еще не раз надевала все оттенки розового на приемы, скачки и для официальных визитов. Но это платье постоянно всплывает в списках таблоидов, когда речь заходит о стиле королевы. Оно было ярким, модным и отлично сочеталось с бриллиантами.

Платье "Арлекин"

Журналисты прозвали этот наряд — платьем "Арлекин". Разноцветный ансамбль, который королева надела на Королевское эстрадное представление в Бирмингеме в 1999 году, вошел в историю как один из самых запоминающихся.

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Корлева Елизавета в 1999 году
Фото: Getty Images

Платье, созданное Карлом-Людвигом Резе, отличалось юбкой в полоску с золотым шевроном и украшенным блестками лифом с ромбовидным узором. Образ получился впечатляющим и в этот день точно никто не мог затмить королеву.

Королевская роскошь

Казалось, когда ты на престоле уже несколько десятилетий и сменила за это время сотни нарядов, то удивить взыскательную публику будет невозможно. Но в 2006 году королеве это удалось. Она буквально стала звездой на открытии Парламента, появившись в самом ослепительном наряде, который только можно было себе представить.

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Шикарный выход королевы в 2006 году
Фото: Getty Images

В этом образе было идеально все: белое платье по фигуре, расшитое кристаллами и пайетками, серебристые туфельки, роскошный меховой палантин и главное, бриллиантовая диадема Георга IV, созданная в 1820 году. Это одно из самых красивых украшений британских монархов. Корона состоит из 1333 бриллиантов, в том числе желтого бриллианта весом в четыре карата, расположенного в центре головного убора. Тиара украшена алмазными изображениями роз, трилистника и чертополоха.

Персиковый наряд для Олимпиады

Олимпиада 2012 года, которая проходила в Лондоне, запомнилась ошеломительным шоу, которое и сейчас считается одним из лучших в истории, и, конечно появлением главной поп-звезды — королевы Елизаветы. Было сшито два идентичных персиковых наряда. Один для королевы, один для дублерши, которая прыгала с вертолета вместе с Дэниелом Крейгом.

Платье персикового цвета было расшито хрустальными бусинками, так что, когда Елизавета появилась на трибуне, и на нее направили софиты, оно заискрилось и засияло. Самое эффектное появление на публике, которое мало кто сможет превзойти.

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Знаковое появление на Олимпиаде в 2012 году
Фото: Фото: Gettyimages

Напомним, ранее Фокус писал о самых знаковых образах королевы. И это не всегда были роскошные бальные платья и тиары. В списке есть даже амазонка и военная форма.