Королевская роскошь. Самые культовые модные образы Елизаветы II всех времен

Сегодня королеве исполнилось бы 97 лет. Но десятки лет она оставалась иконой стиля и образцом настоящего королевского стиля.

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Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. Многие СМИ вышли с заголовками вроде "ушла эпоха" и имелась ввиду не только долгая эпоха правления королевы, но также и модная эпоха, ведь стиль королевы уже давно стал культовым.

За 70 лет на престоле она носила элегантные платья, экстравагантные шляпки, королевские драгоценности, шелковые косынки, костюмы, военную форму и даже брюки. Появляясь в брюках для верховой езды весьма часто, королева не очень любила носить брючные костюмы. Так что таких фото крайне мало. Даже гуляя со своими любимыми корги в Шотландии, она предпочитала юбку из твида и удобные туфли. Стиль королевы разбирали и описывали сотни модных изданий, а за свою долгую жизнь она успела сменить тысячи нарядов.

Даже будучи уже в преклонных годах она привлекала внимание своими яркими нарядами. Что было тонким расчетом, ведь где бы Елизавета не появилась, она сразу выделялась и фотографам не нужно было долго искать ее среди толпы.

Фото: Getty Images Фото: The Royal Family/Twitter Фото: Royal Air Force/Twitter Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Скриншот Фото: Getty Images Фото: The Royal Family Фото: Getty Images

Она была не только главой государства, но и иконой моды, ведь королева в ХХ веке успела пережить несколько модных революций, умело адаптируя новые веяния под свой стиль.

В свое время она работала не менее чем с тремя королевскими кутюрье: модели Нормана Хартнелла составляли большую часть ее раннего гардероба, Харди Эмис создавал многие из ее ансамблей с 50-х по 90-е годы, а Анджела Келли взяла на себя обязанности ее костюмера в 2002 году.

Ее свадебное платье и платье для коронации уже стали музейными экспонатами и про них написали сотни статей, но королева Елизавета неоднократно блистала на приемах, так что Фокус собрал самые яркие из ее нарядов, олицетворяющих настоящий королевский шик.

Синее платье для встречи с Кеннеди

То самое платье, которое так живо обсуждали в сериале "Корона". По слухам, королева Елизавета волновалась перед встречей с четой Кеннеди в Букингемском дворце, ведь Жаклин славилась своим безупречным стилем. Правды мы никогда не узнаем, но синее платье Елизаветы из тюля вошло в историю. Был ли это модный провал, или просто королева отдала дань классике и осталась при своем стиле — неизвестно. Но наряд был знаковый, а, благодаря "Короне", платье стало культовым.

Королева Елизавета и чета Кеннеди Фото: BBC

Фотограф Сесил Бартон, как сообщается, заявил в книге "Воспитание королевских особ: 1000 лет королевского воспитания", что "Джеки не впечатлила дворцовая обстановка и сравнительно старомодный гардероб королевы и ее прическа".

Белое платье из тафты

Это знаковое платье из тафты, расшитое хрустальными бусинами, создал Норман Хартнелл. И впервые королева надела его на торжественный обед в Риме в 1961 году, дополнив бриллиантовыми украшениями и роскошной тиарой. На следующий год она надела его на премьеру фильма "Лоуренс Аравийский".

Королева Елизавета и то самое платье, что позже надела принцесса Беатрис Фото: Getty Images

Также она была в нем на открытии сессии Парламента в 1966 году. Но самый трогательный момент для этого наряда наступил 60 лет спустя. Именно это платье позаимствовала внучка королевы, принцесса Беатрис, для собственной свадьбы в июле 2020 года. Наряд дополнили воздушными рукавами-фонариками.

Зеленое платье из Вены

Сейчас может показаться странным, что это платье, которое королева надевала для приема в Вене в 1969 году, стало таким знаменитым. Но оно было одним из первых, которое было пошито именно по моде тех лет.

Королева Елизавета и принцесса Анна Фото: Getty Images

Простое, стильное платье А-силуэта, созданное Харди Эмисом, отражало моду того времени и демонстрировало, что королева не застыла навеки в моде своей юности и пышных юбках. Она может быть стильной и может быть иконой стиля. Больше Елизавета не отказывала себе в удовольствии одеться модно.

Розовое платье

Королева всегда любила яркие цвета. И розовое платье, которое она надевала в Венгрии в 1993 году дало понять, что Елизавета может и будет носить даже романтический розовый цвет несмотря на возраст.

Королева Елизавета в 1993 году Фото: Getty Images

Позже она еще не раз надевала все оттенки розового на приемы, скачки и для официальных визитов. Но это платье постоянно всплывает в списках таблоидов, когда речь заходит о стиле королевы. Оно было ярким, модным и отлично сочеталось с бриллиантами.

Платье "Арлекин"

Журналисты прозвали этот наряд — платьем "Арлекин". Разноцветный ансамбль, который королева надела на Королевское эстрадное представление в Бирмингеме в 1999 году, вошел в историю как один из самых запоминающихся.

Корлева Елизавета в 1999 году Фото: Getty Images

Платье, созданное Карлом-Людвигом Резе, отличалось юбкой в полоску с золотым шевроном и украшенным блестками лифом с ромбовидным узором. Образ получился впечатляющим и в этот день точно никто не мог затмить королеву.

Королевская роскошь

Казалось, когда ты на престоле уже несколько десятилетий и сменила за это время сотни нарядов, то удивить взыскательную публику будет невозможно. Но в 2006 году королеве это удалось. Она буквально стала звездой на открытии Парламента, появившись в самом ослепительном наряде, который только можно было себе представить.

Шикарный выход королевы в 2006 году Фото: Getty Images

В этом образе было идеально все: белое платье по фигуре, расшитое кристаллами и пайетками, серебристые туфельки, роскошный меховой палантин и главное, бриллиантовая диадема Георга IV, созданная в 1820 году. Это одно из самых красивых украшений британских монархов. Корона состоит из 1333 бриллиантов, в том числе желтого бриллианта весом в четыре карата, расположенного в центре головного убора. Тиара украшена алмазными изображениями роз, трилистника и чертополоха.

Персиковый наряд для Олимпиады

Олимпиада 2012 года, которая проходила в Лондоне, запомнилась ошеломительным шоу, которое и сейчас считается одним из лучших в истории, и, конечно появлением главной поп-звезды — королевы Елизаветы. Было сшито два идентичных персиковых наряда. Один для королевы, один для дублерши, которая прыгала с вертолета вместе с Дэниелом Крейгом.

Платье персикового цвета было расшито хрустальными бусинками, так что, когда Елизавета появилась на трибуне, и на нее направили софиты, оно заискрилось и засияло. Самое эффектное появление на публике, которое мало кто сможет превзойти.

Знаковое появление на Олимпиаде в 2012 году Фото: Фото: Gettyimages

Напомним, ранее Фокус писал о самых знаковых образах королевы. И это не всегда были роскошные бальные платья и тиары. В списке есть даже амазонка и военная форма.