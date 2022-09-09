Военная форма и бальные платья. Самые знаковые образы королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II взошла на престол, когда гардероб монархов подчинялся строжайшим правилам. Но она сумела выйти за рамки и создать собственный стиль

Стиль королевы Елизаветы II – это яркие цвета и обязательная экстравагантная шляпка. Именно в таких стильных образах королева появлялась на публике в последние годы.

Одна из последних шляпок для королевы, к слову, была создана украинским мастером Русланом Багинским.

Яркие платья-пальто королева стала носить, чтобы всегда выделяться из толпы. Так что в ее гардеробе были наряды потрясающе сочных оттенков: от ярко-розового, до лимонно-желтого.

[ + – ] Наряд королевы Елизаветы II в цветах украинского флага Фото: Getty Images

Но некоторые наряды королевы заслуживают того, чтобы считаться знаковыми и даже культовыми. В них было больше смысла, нежели казалось на первый взгляд. А некоторые и вовсе стали революционными для своего времени.

К слову, сигналы обществу королева посылала не только платьями, но и украшениями. Так, празднуя Платиновый юбилей, она появилась на балконе Букингемского дворца в бриллиантовой броши, которая принадлежала королеве Виктории. Таким образом Елизавета отдала дань уважения своей предшественнице на престоле.

[ + – ] Королева Елизавета II и ее особенная брошь-бант Фото: Getty Images

Также она часто появлялась в аквамариновых брошках-клипсах, которые ей подарили родители на 18-летие. И с брошью-букетом, которую ей подарили в честь рождения первенца, принца Чарльза.

Примечательно, что на встречу с Дональдом Трампом в июне 2019 года, Елизавета II тоже выбрала особое украшение. Это была тиара с бирманскими рубинами и бриллиантами, сделанная на заказ в 1973 году. Тиару украшают 96 камней, которые, по бирманским традициям, защищают от 96 болезней, в том числе от сглаза и недуга.

[ + – ] Королева Елизавета II и ее бирманская диадема с тайным посланием Фото: The Royal Family

Фокус собрал самые знаковые наряды королевы Елизаветы II, иконы стиля и самой модной королевы нашего времени.

Военная форма

Во время Второй мировой войны тогда еще принцесса Елизавета стала младшим офицером Вспомогательной территориальной службы (ATS).

[ + – ] Принцесса Елизавета в военной форме во время Второй мировой войны Фото: Getty Images

Она научилась водить и чинить военный грузовик и часто позировала фотографам в военной форме, что, несомненно вдохновляло подданных. И позже, королева часто сама водила автомобиль вопреки протоколам. Особенно ей нравилось быть за рулем мощного Range Rover.

Свадебное платье

Свадебное платье создал Норман Хартнелл – официальный кутюрье британской королевской семьи, начиная с 1938 года.

[ + – ] Свадьба Елизаветы и Филиппа Фото: Royal Collection Trust

Оно создавалось в условиях строжайшего дефицита, но получилось роскошным. Украшали его хрустальные бусины и жемчужины, вышивка в виде флердоранжа, жасмина и белой розы Йорков, которые сочетались с колосьями пшеницы, символизирующими плодородие.

Коронационное платье

Создал его все тот же Норман Хартнелл в полном соответствии с модой того времени: умеренное декольте, пышная юбка и талия, затянутая в корсет. Атласное платье украсили все главные символы Великобритании и стран Содружества: кленовые листы для Канады, снопы колосьев для Пакистана, лотосы для Южной Африки, английские розы, валлийский лук-порей, ирландский трилистник и символ Шотландии — чертополох.

[ + – ] Коронационное платье Елизаветы II на выставке Фото: Royal Collection Trust

Коронационную мантию расшили оливковыми листьями и снопами пшеницы, символизирующими мир и процветание.

Парадная военная форма

Не смотря на то, что на дворе был ХХ век, некоторые традиции оставались незыблемыми. На парад Trooping the Colour — церемонию выноса знамени и официального празднования дня рождения монарха Соединенного королевства, королева Елизаветы II появлялась верхом, в дамском седле, в униформе полка, знамя которого выносилось.

[ + – ] Принцесса Елизавета во время парада Trooping the Colour Фото: Getty Images

С 1987 года королева предпочитала карету. Но счастливчикам довелось увидеть свою королеву, как лихую наездницу. Ведь о ее любви к лошадям ходили легенды.

Платье для встречи с четой Кеннеди

По слухам, королева была очень взволнована встречей с Джоном и Жаклин Кеннеди. Особенно с Жаклин, ведь та считалась самой стильной и модной дамой США.

[ + – ] Встреча королевской четы и четы Кеннеди Фото: BBC

Голубое тюлевое платье королевы было очаровательным, но, как, опять же гласят слухи, выглядело старомодным. Жаклин в этой модной битве явно победила. Хотя Елизавета никогда публично этого не признавала.

Брючный костюм

В наше время в брюках периодически появляются члены всех королевских семей, сама Елизавета II это нововведение категорически не приветствовала. Она надевала брюки для верховой езды, периодически появлялась в них во время зарубежных поездок, но модные таблоиды подсчитали, что происходило это не более десяти раз.

[ + – ] Редкий кадр - королева Елизавета II появилась на публике в брюках Фото: Getty Images

Но в 2003 году королева вышла из дверей больницы в элегантном сером брючном костюме. Таблоиды предположили, что под брюками монарх скрывала повязку на больном колене.

Ярко-желтый наряд

Во время своего единственного визита в Россию в 1994 году, королева выбрала ярко-желтый наряд. Прочие, в том числе и Борис Ельцин, были в темном.

[ + – ] Визит королевы Елизаветы II в РФ Фото: Ельцин-центр

Таким образом, королева расставила акценты, дав понять, что она оказала честь российскому президенту, прибыв в РФ и не даст себя затмить. Позже, надев сапфировую брошь Романовых, королева дала понять, что ее семья помнит о прошлом и о том, что случилось с ее родственниками.

Кружевное платье для Бонда

Тот факт, что королева Елизавета II является еще и иконой поп-культуры, подтвердила она сама в 2012 на церемонии открытия ХХХ Олимпийских игр в Лондоне.

[ + – ] Открытие Олимпиады в Лондоне

Был снят специальный ролик, в котором показывалось, как Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крейга доставляет королеву на стадион. И они прыгают с парашютами.

[ + – ] Королева Елизавета II и Джеймс Бонд Фото: Фото: Gettyimages

На трибунах Елизавета II появилась в нежно-коралловом кружевном платье, шляпке из перьев и бриллиантах, которые искрились в свете софитов.

Кардиган с карманами

Во время отпуска в Шотландии, королева часто прогуливалась по окрестностям в простом плаще, удобных туфлях, или резиновых сапогах. Знаковой деталью ее непарадного образа стала шелковая косынка, которой она прикрывала волосы.

[ + – ] Королева Елизавета и ее любимые корги Фото: Getty Images

Но в 2019 году были опубликованы снимки королевы в Виндзорском замке в уютном кардигане и простом домашнем наряде.

[ + – ] "Скандальный" снимок королевы с руками в карманах Фото: Vanity Fair

Интересным в них является то, что королева держит руку в кармане. Ранее такого не бывало, карманы на нарядах Елизаветы II зашивались, так что она даже жаловалась своему костюмеру, что мечтает засунуть руки в карманы, как простая смертная. Наконец ей это удалось. Видимо поэтому королева на снимках выглядит такой радостной.