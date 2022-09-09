Військова форма та бальні сукні. Найзнаковіші образи королеви Єлизавети II

Королева Єлизавета II зійшла престол, коли гардероб монархів підкорявся найсуворішим правилам. Але вона зуміла вийти за межі та створити власний стиль.

Стиль королеви Єлизавети II — це яскраві кольори й обов'язковий екстравагантний капелюшок. Саме в таких стильних образах королева з'являлася на публіці останніми роками.

Один з останніх капелюшків для королеви, до речі, був створений українським майстром Русланом Багінським.

Яскраві сукні-пальто королева почала носити, щоб завжди виділятися з натовпу. Тож в її гардеробі були вбрання соковитих відтінків: від яскраво-рожевого до лимонно-жовтого.

[ + – ] Наряд королеви Єлизавети II у кольорах українського прапора Фото: Getty Images

Але деякі вбрання королеви заслуговують на те, щоб вважатися знаковими і навіть культовими. Вони мали більше сенсу, ніж здавалося на перший погляд. А деякі взагалі стали революційними для свого часу.

До речі, сигнали суспільству королева посилала не тільки сукнями, а й прикрасами. Так, святкуючи Платиновий ювілей, вона з'явилася на балконі Букінгемського палацу в діамантовій брошці, яка належала королеві Вікторії. Так Єлизавета віддала шану своїй попередниці на престолі.

[ + – ] Королева Єлизавета II та її особлива брошка-бант Фото: Getty Images

Також вона часто з'являлася в аквамаринових брошках-кліпсах, які подарували їй батьки на 18-річчя. І з брошкою-букетом, яку їй подарували на честь народження первістка, принца Чарльза.

Цікаво, що на зустріч із Дональдом Трампом у червні 2019 року Єлизавета II теж обрала особливу прикрасу. Це була тіара з бірманськими рубінами та діамантами, зроблена на замовлення у 1973 році. Тіару прикрашають 96 каменів, які, за бірманськими традиціями, захищають від 96 хвороб, зокрема від пристріту та недуги.

[ + – ] Королева Єлизавета II та її бірманська діадема з таємним посланням Фото: The Royal Family

Фокус зібрав найзнаковіші вбрання королеви Єлизавети II, ікони стилю та наймоднішої королеви нашого часу.

Військова форма

Під час Другої світової війни тоді ще принцеса Єлизавета стала молодшим офіцером Допоміжної територіальної служби (ATS).

[ + – ] Принцеса Єлизавета у військовій формі під час Другої світової війни Фото: Getty Images

Вона навчилася кермувати і лагодити військову вантажівку та часто позувала фотографам у військовій формі, що, безперечно, надихало підданих. І пізніше королева часто сама водила автомобіль усупереч протоколам. Особливо їй подобалося бути за кермом потужного Range Rover.

Весільна сукня

Весільну сукню створив Норман Хартнелл — офіційний кутюр'є британської королівської родини, починаючи з 1938 року.

[ + – ] Весілля Єлизавети та Філіпа Фото: Royal Collection Trust

Вона створювалася в умовах найсуворішого дефіциту, але вийшла розкішною. Прикрашали її кришталеві намистини та перлини, вишивка у вигляді флердоранжу, жасмину та білої троянди Йорків, які поєднувалися з колосками пшениці, що символізують родючість.

Коронаційна сукня

Створив її той самий Норман Хартнелл у повній відповідності до моди того часу: помірне декольте, пишна спідниця і талія, затягнута в корсет. Атласну сукню прикрасили всі головні символи Великої Британії та країн Співдружності: кленове листя для Канади, снопи колосків для Пакистану, лотоси для Південної Африки, англійські троянди, валлійська цибуля-порей, ірландський трилисник і символ Шотландії — будяки.

[ + – ] Коронаційна сукня Єлизавети II на виставці Фото: Royal Collection Trust

Коронаційну мантію розшили оливковим листям і снопами пшениці, що символізують мир та процвітання.

Парадна військова форма

Незважаючи на те, що надворі було ХХ століття, деякі традиції залишалися непорушними. На парад Trooping the Colour — церемонію винесення прапора та офіційного святкування дня народження монарха Сполученого королівства, королева Єлизавета II з'являлася верхи, в сідлі дамському, в уніформі полку, прапор якого виносився.

[ + – ] Принцеса Єлизавета під час параду Trooping the Colour Фото: Getty Images

З 1987 року королева віддавала перевагу кареті. Але щасливчикам довелося побачити свою королеву, як лиху наїзницю. Адже про її любов до коней ширилися легенди.

Сукня для зустрічі з подружжям Кеннеді

За чутками, королева була дуже схвильована зустріччю з Джоном і Жаклін Кеннеді. Особливо із Жаклін, адже та вважалася найстильнішою і наймоднішою жінкою США.

[ + – ] Зустріч королівської пари та подружжя Кеннеді Фото: trump-elections

Блакитна тюльова сукня королеви була чарівною, але, як, знову ж таки говорять чутки, виглядала старомодною. Жаклін у цій модній битві очевидно перемогла. Хоча Єлизавета ніколи цього публічно не визнавала.

Брючний костюм

У наш час у штанах періодично з'являються члени всіх королівських сімей, сама Єлизавета II це нововведення категорично не схвалювала. Вона одягала штани для верхової їзди, періодично з'являлася в них під час закордонних поїздок, але модні таблоїди підрахували, що це відбувалося не більше десяти разів.

[ + – ] Рідкісний кадр — королева Єлизавета II з'явилася на публіці в штанах Фото: Getty Images

Але в 2003 році королева вийшла з дверей лікарні в елегантному сірому брючному костюмі. Табоїди припустили, що під штанами монарх приховувала пов'язку на хворому коліні.

Яскраво-жовте вбрання

Під час свого єдиного візиту в Росію у 1994 році королева обрала яскраво-жовте вбрання. Інші, зокрема й Борис Єльцин, були в темному.

[ + – ] Візит королеви Єлизавети II в РФ Фото: Ельцин-центр

Так, королева розставила акценти, давши зрозуміти, що вона вшанувала російського президента, прибувши до РФ і не дасть затьмарити себе. Пізніше, одягнувши сапфірову брошку Романових, королева дала зрозуміти, що її сім'я пам'ятає минуле і те, що сталося з її родичами.

Мереживна сукня для Бонда

Той факт, що королева Єлизавета ІІ є ще й іконою поп-культури, підтвердила вона сама у 2012 році на церемонії відкриття ХХХ Олімпійських ігор у Лондоні.

[ + – ] Відкриття Олімпіади у Лондоні

Було знято спеціальний ролик, у якому показувалося, як Джеймс Бонд у виконанні Деніела Крейга доставляє королеву на стадіон. І вони стрибають із парашутами.

[ + – ] Королева Єлизавета II та Джеймс Бонд Фото: Фото: Gettyimages

На трибунах Єлизавета II з'явилася у ніжно-кораловій мереживній сукні, капелюшку з пір'я і діамантах, що іскрилися у світлі софітів.

Кардиган із кишенями

Під час відпустки у Шотландії королева часто прогулювалася околицями в простому плащі, зручних туфлях, або гумових чоботях. Знаковою деталлю її непарадного образу стала шовкова косинка, якою вона прикривала волосся.

[ + – ] Королева Єлизавета та її улюблені коргі Фото: Getty Images

Але в 2019 році були опубліковані знімки королеви у Віндзорському замку в затишному кардигані та простому домашньому вбранні.

[ + – ] "Скандальний" знімок королеви з руками в кишенях Фото: Vanity Fair

Цікавим у них є те, що королева тримає руку в кишені. Раніше такого не бувало, кишені на вбраннях Єлизавети II зашивались, тож вона навіть скаржилася своєму костюмеру, що мріє засунути руки в кишені, як проста смертна. Зрештою їй це вдалося. Мабуть, тому королева на знімках виглядає такою радісною.