Королівська розкіш. Найкультовіші модні образи Єлизавети II усіх часів

Сьогодні королеві виповнилося б 97 років. Але десятки років вона залишалася іконою стилю та зразком справжнього королівського стилю.

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Королева Єлизавета ІІ померла 8 вересня 2022 року. Багато ЗМІ вийшли із заголовками на кшталт "пішла епоха" і малася на увазі не лише довга епоха правління королеви, але також і модна епоха, адже стиль королеви вже давно став культовим.

За 70 років на престолі вона носила елегантні сукні, екстравагантні капелюшки, королівські коштовності, шовкові косинки, костюми, військову форму та навіть штани. З'являючись у штанах для верхової їзди часто, королева не дуже любила носити штанні костюми. Тож таких фото вкрай мало. Навіть гуляючи зі своїми улюбленими коргі в Шотландії, вона віддавала перевагу спідниці з твіду і зручним туфлям. Стиль королеви розбирали та описували сотні модних видань, а за своє довге життя вона встигла змінити тисячі нарядів.

Навіть бувши вже в похилому віці вона привертала увагу своїми яскравими вбраннями. Що було тонким розрахунком, адже де б Єлизавета не з'явилася, вона одразу вирізнялася і фотографам не треба було довго шукати її серед натовпу.

Фото: Getty Images Фото: The Royal Family/Twitter Фото: Royal Air Force/Twitter Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Скриншот Фото: Getty Images Фото: The Royal Family Фото: Getty Images

Вона була не лише главою держави, а й іконою моди, адже королева у ХХ столітті встигла пережити кілька модних революцій, вміло адаптуючи нові віяння під свій стиль.

Свого часу вона працювала не менше ніж з трьома королівськими кутюр'є: моделі Нормана Хартнелла складали більшу частину її раннього гардероба, Харді Еміс створював багато з її ансамблів з 50-х по 90-і роки, а Анджела Келлі взяла на себе обов'язки її костюмера в 2002 році.

Її весільну сукню та сукню для коронації вже стали музейними експонатами та про них написали сотні статей, але королева Єлизавета неодноразово блищала на прийомах, тож Фокус зібрав найяскравіші з її нарядів, що втілюють справжній королівський шик.

Синя сукня для зустрічі з Кеннеді

Та сама сукня, яку так жваво обговорювали в серіалі "Корона". За чутками, королева Єлизавета хвилювалася перед зустріччю з подружжям Кеннеді в Букінгемському палаці, адже Жаклін славилася своїм бездоганним стилем. Правди ми ніколи не дізнаємося, але синя сукня Єлизавети з тюлю увійшла до історії. Чи це був модний провал, чи просто королева віддала данину класиці та залишилася при своєму стилі — невідомо. Але вбрання було знакове, а, завдяки "Короні", сукня стала культовою.

Королева Єлизавета та подружжя Кеннеді Фото: trump-elections

Фотограф Сесіл Бартон, як повідомляється, заявив у книзі "Вихування королівських осіб: 1000 років королівського виховання", що "Джекі не вразила розкіш палацу та порівняно старомодний гардероб королеви та її зачіска".

Біла сукня з тафти

Це знакове плаття з тафти, розшите кришталевими бусинами, створив Норман Хартнелл. І вперше королева одягла його на урочистий обід у Римі 1961 року, доповнивши діамантовими прикрасами та розкішною тіарою. Наступного року вона одягла його на прем'єру фільму "Лоуренс Аравійський".

Королева Єлизавета і те саме плаття, що пізніше одягла принцеса Беатріс Фото: Getty Images

Також вона була у ньому на відкритті сесії Парламенту у 1966 році. Але найзворушливіший момент для цього вбрання настав 60 років по тому. Саме цю сукню запозичила онука королеви, принцеса Беатріс, для власного весілля у липні 2020 року. Вбрання доповнили легкими рукавами-ліхтариками.

Зелена сукня з Відня

Зараз може здатися дивним, що ця сукня, яку королева одягала для прийому у Відні 1969 року, стала такою знаменитою. Але воно було одним із перших, яке було пошито саме за модою тих років.

Королева Єлизавета та принцеса Анна Фото: Getty Images

Просте, стильне плаття А-силуету, створене Харді Емісом, відбивало моду того часу і демонструвало, що королева не завмерла навіки в моді своєї юності та пишних спідницях. Вона може бути стильною та може бути іконою стилю. Більше Єлизавета не відмовляла собі в задоволенні одягнутися модно.

Рожеве плаття

Королева завжди любила яскраві кольори. І рожева сукня, яку вона одягала в Угорщині в 1993 році, дало зрозуміти, що Єлизавета може і носитиме навіть романтичний рожевий колір попри свій вік.

Королева Єлизавета 1993 року Фото: Getty Images

Пізніше вона ще неодноразово одягала всі відтінки рожевого на прийоми, перегони та для офіційних візитів. Але ця сукня постійно спливає у списках таблоїдів, коли мова заходить про стиль королеви. Воно було яскравим, модним і чудово поєднувалося з діамантами.

Сукня "Арлекін"

Журналісти прозвали це вбрання — сукнею "Арлекін". Різноколірний ансамбль, який королева надягла на Королівську естрадну виставу в Бірмінгемі в 1999 році, увійшов в історію як один із тих, що найбільше запам'ятовуються.

Корльова Єлизавета 1999 року Фото: Getty Images

Сукня, створена Карлом-Людвігом Резе, відрізнялася спідницею в смужку із золотим шевроном та прикрашеним блискітками ліфом із ромбоподібним візерунком. Образ вийшов винятковим, і цього дня точно ніхто не міг затьмарити королеву.

Королівська розкіш

Здавалося, коли ти на престолі вже кілька десятиліть і змінила за цей час сотні нарядів, то здивувати вимогливу публіку буде неможливо. Але 2006 року королеві це вдалося. Вона буквально стала зіркою на відкритті Парламенту, з'явившись у найрозкішнішому вбранні, яке тільки можна було собі уявити.

Шикарний вихід королеви у 2006 році Фото: Getty Images

У цьому образі було ідеально все: біла сукня по фігурі, розшита кристалами та паєтками, сріблясті туфельки, розкішний хутряний палантин і головне - діамантова діадема Георга IV, створена в 1820 році. Це одна з найкрасивіших прикрас британських монархів. Корона складається з 1333 діамантів, у тому числі жовтого діаманта вагою чотири карати, розташованого в центрі головного убору. Тіара прикрашена алмазними зображеннями троянд, трилисника і будяка.

Персикове вбрання для Олімпіади

Олімпіада 2012 року, що проходила в Лондоні, запам'яталася приголомшливим шоу, яке і зараз вважається одним із найкращих в історії, і, звичайно, появою головної попзірки — королеви Єлизавети. Було пошито два ідентичні персикові вбрання. Один для королеви, один для дублерки, яка стрибала з вертольота разом із Деніелом Крейгом.

Сукня персикового кольору була розшита кришталевими бусинками, тож, коли Єлизавета з'явилася на трибуні, і на неї направили софіти, вона заіскрилася і засяяла. Найефектніша поява на публіці, яку мало хто зможе перевершити.

Знакова поява на Олімпіаді у 2012 році Фото: Фото: Gettyimages

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найзнаковіші образи королеви. І це не завжди були розкішні бальні сукні та тіари. У списку є навіть амазонка та військова форма.