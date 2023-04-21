Ярко и стильно: Джиджи Хадид демонстрирует комфортный образ на весну 2023 (фото)

Молодая мама вышла на прогулку с подругой в Нью-Йорке.

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27-летняя американская модель Джиджи Хадид продемонстрировала комфортный и яркий образ на весну 2023. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов палестинского происхождения вышла в свет после того, как сделала красноречивое заявление о свиданиях после слухов о романе с Леонардо Ди Каприо.

К молодой маме присоединилась подруга-инфлюэнсер из социальных сетей Лия Маккарти во время прогулки в Нью-Йорке.

Старшая сестра Беллы Хадид надела стильный повседневный ансамбль, включавший светло-розовую рубашку с длинными рукавами на пуговицах поверх белой майки.

Она также носила рваные светло-голубые джинсы с белыми высокими кроссовками Golf Wang x Converse All-Star и розовато-зеленую полосатую толстовку, завязанную на шее.

Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Джиджи надела зеленые солнцезащитные очки и несколько колье из цепочек и несла с собой маленькую бежевую сумку. Волосы 27-летняя знаменитость собрала в низкий хвост, отказавшись от макияжа.

28-летняя Лия также продемонстрировала свой уличный стиль в свитере в сине-серую полоску и серых шортах.

Джиджи Хадид с подругой на прогулке

Напомним, сари для Джиджи Хадид изготовляли около года.

Также Фокус писал о забавном совете по поводу свиданий от Джиджи Хадид.