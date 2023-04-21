Яскраво та стильно: Джіджі Хадід демонструє комфортний образ на весну 2023 (фото)

Молода мама вийшла на прогулянку з подругою у Нью-Йорку.

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27-річна американська модель Джіджі Хадід продемонструвала комфортний та яскравий образ на весну 2023. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів палестинського походження вийшла у світ після того, як зробила промовисту заяву про побачення після чуток про роман з Леонардо Ді Капріо.

До молодої мами приєдналася подруга-інфлюенсер із соціальних мереж Лія Маккарті під час прогулянки в Нью-Йорку.

Старша сестра Белли Хадід одягла стильний повсякденний ансамбль, який включав світло-рожеву сорочку з довгими рукавами на ґудзиках поверх білої майки.

Вона також носила рвані світло-блакитні джинси з білими високими кросівками Golf Wang x Converse All-Star і рожево-зелену смугасту толстовку, зав’язану на шиї.

Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Джіджі одягла зелені сонцезахисні окуляри та кілька кольє з ланцюжків і несла із собою маленьку бежеву сумку. Волосся 27-річна знаменитість зібрала в низький хвіст, відмовившись від макіяжу.

28-річна Лія також продемонструвала свій вуличний стиль у светрі в синьо-сіру смужку та сірих шортах.

Джіджі Хадід з подругою на прогулянці

Нагадаємо, сарі для Джіджі Хадід виготовляли близько року.

Також Фокус писав про кумедну пораду щодо побачень від Джіджі Хадід.