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Кейт Миддлтон намекнула, какой наряд выберет для коронации короля Карла III

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Фото: Getty | Кейт Миддлтон

Ведущая This Morning вспомнила встречу с принцем и принцессой Уэльскими, а также поделилась забавными подробностями, которые узнала о Кейт Миддлтон.

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48-летняя телеведущая и актриса Элисон Хаммонд узнала от Кейт Миддлтон несколько секретов, в том числе то, что она наденет на предстоящую коронацию короля Карла III. Об этом пишет People.

Отмечается, что ведущая познакомилась с Кейт и принцем Уильямом, когда пара посетила Бирмингем в четверг, чтобы отметить разнообразные культуры и творческие индустрии этого района, и у нее даже была возможность спросить принцессу Уэльскую о ее коронационном наряде.

"Я спросила: "Что ты наденешь на коронацию? — вспоминала Хаммонд на шоу. — Потому что я сказала ей: "Я чувствую, что ты наденешь что-то синее".

"Она сказала: "Есть намек на синий. Так что я буду выглядеть фантастически!" — сказал Хаммонд.

Хаммонд рассказала, что принцесса Кейт, которая для поездки выбрала роскошное бордовое платье длины миди от Karen Millen с глубоким V-образным вырезом, "поспешила ко мне" на мероприятии, и пара обсудила такие темы, как коктейли и ужин.

По словам ведущей This Morning, 41-летняя принцесса Кейт любит острые коктейли и точно откажется от сладких. Хаммонд поделилась, что королевская особа также предпочитает и "острую пищу", добавив, что она пригласила Кейт к себе домой на "большой ямайский ужин".

"Я сказала: "В следующий раз, когда будешь в Бирмингеме, приходи ко мне домой, я буду приготовлю для тебя, — сказал Хаммонд. — Она такая: "Я обязательно приду", а я ответила: "Правда? Это лучший день".

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол на пасхальной службе в Виндзоре.